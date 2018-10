Villarejo se jactó de haber llevado a Paesa la recompensa por entregar a Roldán

El excomisario José Manuel Villarejo se jactó ante su amigo y compañero Enrique García Castaño de haber cambiado en Andorra 250 millones de euros que acabaron en manos de Francisco Paesa. El cabecilla de la operación 'Tándem' le hizo esta confesión en el marco de una conversación mantenida en 2005 sobre los contactos que se llevaron a cabo con el espía español para conseguir la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, detenido en Bangkok en 1995.

El responsable del Instituto Armado durante el Gobierno socialista de Felipe González se había fugado un año antes con un botín de más de 2.200 millones de pesetas (13 millones de euros) procedentes de los fondos reservados y comisiones relacionadas con el programa de renovación de las casas cuartel. Acabó condenado a 31 años de prisión por diversos delitos de los que cumplió 15.

Las revelaciones de Villarejo obran en un audio al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. Forma parte del sumario que se instruye en la Audiencia Nacional sobre las actividades del comisario García Castaño. Este último le relató cómo Roldán fue “engañado” para que se entregase. “Hablan con Paesa, le dicen: ‘Mira vamos a arreglar este tema, te interesa. Hazle llegar el mensaje de que este delito no es delito, vamos a hacer que sea en tal sitio, coge un avión pa’ allá, coge otro avión pa’ acá y, en una escala internacional, coincidimos. Y así pasó”.

Francisco Paesa había ayudado inicialmente a escapar a Roldán, pero luego colaboró con las autoridades españolas para entregarle a cambio de una recompensa. Villarejo le contó a su amigo que fue él quien se encargó de preparar el dinero para el espía: “La pasta, los 250 kilos que le pagan a este (Paesa), esa pasta se la cambio yo en Andorra, esa pasta se la cambié yo”. Añadió que “50 kilos se quedaron en el despacho de Cobo del Rosal, en crudo, y los 200 kilos... yo fui, yo le llevé parte de la pasta a París”. Se refiere a Manuel Cobo del Rosal, abogado de Paesa.

Amenazó a Rodríguez Menéndez

Acto seguido narró una anécdota que le sucedió en el viaje de vuelta de París. Según dijo, se encontró con el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez a quien amenazó de muerte para que no revelase a nadie que le había visto: “Me cagué, lo había mandao Cobo del Rosal de apoyo. Era tronco de Cobo del Rosal. Nos metimos en el baño, él a mí me tiene pánico".

“Le dije: ‘tronco, como yo me entere de que yo he viajado en este vuelo, el único que lo puede decir eres tú, y yo no te puedo hablar más a ti, hablaré con tu viuda. El tío se lo debió de creer porque nunca me derrotó”, sentenció entre risas Villarejo, en prisión desde noviembre del año pasado. Esta conversación la tuvo en mayo.

Después de hacerse pasar por muerto, Paesa reapareció en 2016 en una entrevista a 'Vanity Fair', dónde negó haberse quedado con el dinero malversado por el exdirector de la Guardia Civil: “Yo no he cobrado ni un céntimo de Roldán. Es más, me ha costado dinero. Bastante. No lo he calculado. Pero probablemente tres o cuatro millones de dólares fácilmente”.