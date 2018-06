Tregua en campaña: Pedro Sánchez logra la paz entre los candidatos del PP

Dolores Cospedal logró introducir unas horas de concordia en la campaña para suceder a Mariano Rajoy. La exsecretaria general de los populares propuso que todos los aspirantes suscriban una condena a la excarcelación de presos etarras. La sugerencia recibió respuesta inmediata por parte tanto de Pablo Casado, estandarte en la defensa de las víctimas del terrorismo, como de Soraya Sáenz de Santamaría, menos beligerante en este asunto.

Lo que no unió Rajoy lo ha logrado Sánchez. Cospedal ha sumido el papel de líder del partido y lanzó la oferta para suscribir el frontal repudio de las intenciones del gobierno socialista. "No a la excarcelación de presos etarras", reza la denuncia de la ex número dos del PP. Nada de "traslado" o "acercamiento". Todos unidos contra las intenciones de Sánchez. Un reclamo que funciona.

Los tres postulantes al trono vacío de Génova cesaron por unas horas las trifulcas internas y se alinearon en contra de los apaños del presidente del Gobierno con el PNV. "Este es un asunto que arrancó en febrero", apuntó como excusa la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá en la rueda de prensa tras el Consejo. "Cosa de Rajoy", le faltó explicitar.

En memoria de las víctimas

Casado se ha significado siempre, y también desde el arranque de la carrera sucesoria, como el más combativo en defensa de las víctimas. Siempre acudió a las manifestaciones y actos convocados por este colectivo, tanto en los tiempos de José María Aznar y Esperanza Aguirre como en los últimos tiempos, ya casi como el único representante del PP. Ahora Cospedal ha rescatado del olvido esta cuestión, al hilo de los movimientos del Ejecutivo del PSOE.

La campaña se había agriado. Pablo Casado pisó este jueves el acelerador y se olvidó de las contemplaciones. Denunció los ataques, zancadillas y trampas de que es objeto por parte del 'aparato'. Una pinza contra natura entre Soraya y Cospedal para librarse del 'advenedizo' e incómodo aspirante. Ante estas acusaciones, las aludidas optaron por la indiferencia. "Está nervioso", decían en el entorno de Cospedal.

Quedarán cicatrices

Algunos veteranos del PP temen que el tono ha subido demasiados enteros. "Costará luego unir las piezas, suturar las heridas", apuntan. Es un territorio nuevo. Nunca ha habido primarias en el partido para elegir al presidente nacional. Los experimentos se hicieron la gaseosa de las organizaciones regionales. Alguno salió mal. Pero sin demasiado ruido. Otras voces, en cambio, aseguran que este ejercicio de democracia interna fortalecerá la formación. No habrá cismas ni fracturas. "Quedarán cicatrices, nada que no pueda soportarse", señalan.

La carrera entra en su esprint final. Los afiliados inscritos, 66.706 finalmente, según confirmó el Comité del Congreso, deciden este jueves la pareja ganadora, el tándem que se enfrentará finalmente en el Congreso del día 21. Los tres favoritos han optado por tomarse un respiro de unas horas para orientar su artillería en dirección a la Moncloa. Unidos contra Sánchez. "Vive muy bien sin oposición", señalan en el PP. "Hay que recordarle quiénes somos, lo que pensamos y lo que se encontrará a la vuelta del verano", añaden.