Torra dialogará con Sánchez para exigir autodeterminación y amnistía

El presidente de la Generalitat,Quim Torra, ha asegurado este miércoles que sí que dialogará con quien se prevé que sea investido presidente del Gobierno el próximo día 7 de enero, Pedro Sánchez. Lo hará, afirma, pidiendo la autodeterminación y la amnistía.

Su postura se ha mantenido durante este tiempo de bloqueo político en que no tenía la obligación de negociar ni dialogar con el PSOE a pesar de las negociaciones de ERC, pero ahora el president asegura que sí que lo hará.

Torra ha respondido así al portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, después de que este le instase en una entrevista con la ACN a que no acuda al diálogo con "maximalismos" y que aproveche "la esperanza del nuevo gobierno".

La respuesta del president catalán ha sido que actuará sin "ningún maximalismo, tan solo aquello que el Parlament y el Govern han acordado". Mientras sea presidente de la Generalitat, ha aseverado, defenderá ese mandato donde sea necesario.

De esta manera, Torra considera y se mantiene en la idea de que estando al frente del Govern, defenderá "el ejercicio del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión y la amnistía".

Benvolgut Jaume, Bon Any. Cap “maximalisme”, tan sols allò que el Parlament i el Govern han acordat: l’exercici del dret a l’autodeterminació, la fi de la repressió i l’amnistia. Mentre sigui President de Catalunya defensaré aquest mandat allà on sigui i allà on calgui. https://t.co/GmUDzDDSZG