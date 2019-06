Toni Roldán critica el giro de Albert Rivera en su adiós: "Ciudadanos ha cambiado"

El portavoz económico en el Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva permanente de Ciudadanos, Toni Roldán, ha comunicado su dimisión del partido y dejará el partido por el giro a la derecha de la formación de Albert Rivera.

El ya exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido naranja criticó en rueda de prensa el acercamiento a Vox. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Éste no es el contrato que yo firmé", subrayó.

Roldán hizo hincapié en que la política "no es un supermercado" en el que se vendan productos "que se puedan alterar de la noche a la mañana", sino ideas y un proyecto para España. "Yo sigo creyendo en el mismo proyecto para España en el que creí hace cuatro años. En adelante, seguiré comprometido con esos valores. Siempre creí que la política era un lugar de paso. Por suerte, la política no es el único lugar desde el que se puede cambiar el mundo".

Ante el cambio de estrategia de su partido, Roldán hizo hincapié en que manifestó su desacuerdo "durante muchos meses" en las reuniones internas de la dirección, "pero no he tenido éxito y no puede tratar de ser lo que no es durante mucho tiempo".

"Todas las estrategias políticas tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", subrayó antes de recordar las tres grandes banderas con las que empezó la formación naranja: reformismo, regeneración y la batalla contra el nacionalismo.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos consultadas por Vozpópuli han criticado que el portavoz económico no haya querido dar explicaciones en la reunión de la comité ejecutivo que empezaba a las 11:00 horas. Roldán comunicó su decisión tanto a Rivera como al secretario general del partido, José Manuel Villegas, por teléfono.

El hasta ahora portavoz económico de Cs en la Cámara baja fue mano derecha de Luis Garicano, uno de los pocos dirigentes naranjas que han cuestionado el acercamiento a Vox y algunos fichajes sonados de exdirigentes populares como el de Silvia Clemente en Castilla y León.