Susana Díaz baraja el 25 de noviembre o el 2 de diciembre para las elecciones andaluzas

Susana Díaz da por hecho que habrá elecciones en Andalucía a finales de este año. Según ha sabido Vozpópuli, la presidenta de la Junta maneja como fechas probables el 25 de noviembre o el 2 de diciembre. El decreto de convocatoria deberá firmarlo en octubre. El PSOE andaluz está a la espera de la decisión que tome Ciudadanos este fin de semana en Málaga, pero el partido naranja se inclina por romper el pacto de investidura que tiene con Díaz. Al margen del acuerdo, Ciudadanos prefiere políticamente el adelanto.

La maniobra que se ha precipitado esta semana conviene a las dos partes. La legislatura andaluza acaba el próximo marzo y Pedro Sánchez está tentado de hacer coincidir generales y andaluzas. El anticipo descarta casi por completo esa posibilidad, de la que Díaz no quiere oír ni hablar. Pero es que gracias a este adelanto, Díaz también se asegura de que la sentencia del caso de corrupción de los ERE no se conozca hasta después de los comicios. La presidenta ha dicho reiteradamente que quiere unas elecciones con "acento andaluz". En otras palabras, que el debate nacional y Cataluña no contaminen la campaña electoral.

La repercusión del resultado, sin embargo, tendrá consecuencias nacionales. Como ocurrió en 2015, Andalucía abre un ciclo electoral en el que, según las encuestas, puede pasar cualquier cosa. Las autonómicas, municipales y europeas se celebrarán el 26 de mayo del 2019. Sánchez, con 84 diputados, tendrá imposible agotar su mandato y lo más probable es que las generales sean también en 2019.

Batalla por el reparto de culpas

El debate político de las próximas semanas en Andalucía es el reparto de culpas. PSOE y Ciudadanos, por motivos diferentes, están de acuerdo con el adelanto. La batalla es más bien retórica y comunicativa. El PSOE acusa a Ciudadanos de abocar Andalucía a las elecciones al romper el acuerdo de investidura. La formación de Albert Rivera sostiene que ellos no rompen, sino que es Díaz la que no tiene palabra e incumple sus compromisos.

La realidad, según fuentes de los dos partidos consultadas por este diario, es que no hay diferencia entre unas elecciones en noviembre y diciembre o marzo. La legislatura está acabada y enero es un mes inhábil en el Parlamento. Si Díaz quiere evitar una hipotética coincidencia con Sánchez y los ERE y Rivera aspira a aprovechar que los sondeos le son favorables, el momento es ahora. Las fechas que maneja la presidenta y su equipo son el 25 de noviembre el 2 de diciembre. La convocatoria se produciría, tanto para uno como otro día, en las dos primeras semanas de octubre.

Lo cierto es que el partido que ha roto la baraja es Ciudadanos. Durante una visita al conjunto arqueológico de Medina Azahara (Córdoba), declarado recientemente Patrimonio Mundial de la Unesco, Rivera ha dejado entrever por primera vez que la ruptura del pacto con el PSOE está encima de la mesa. El partido naranja evaluará el grado de cumplimiento del acuerdo en una reunión de su Ejecutiva nacional este fin de semana en Málaga

"Si Susana Díaz y el PSOE dicen que van llevar acabo la reforma de la ley electoral, la supresión de aforamientos y las redes clientelares no hay debate; se acabará la legislatura", ha dicho Rivera. "Pero si van a mirar hacia otro lado, no contarán con nosotros".

Reforma del Estatuto

Estos tres puntos están efectivamente en el pacto de investidura que Díaz y Ciudadanos suscribieron en 2015. Sin embargo, es casi imposible que el PSOE los plantee con apenas cinco meses efectivos de legislatura por delante. Las reformas como la electoral y los aforamientos son complejas, porque implican modificar el Estatuto de autonomía.

Rivera ha admitido que el pacto con el PSOE ha funcionado bien especialmente en materia económica. Y ha destacado medidas como la supresión del impuesto de sucesiones, la tarifa plana para autónomosy los tres presupuestos aprobados hasta la fecha. Pero ha recordado que el acuerdo con el PSOE tenía varios puntos en materia de regeneración democrática que se están incumpliendo

En una entrevista el lunes en la Cadena Ser, la presidenta de la Junta dejó claro que agotar la legislatura también iba a depender del apoyo de sus socios. "No depende sólo de mí", dijo sobre las elecciones. "La discusión es que sea tres meses antes o después". Díaz pensó en adelantar las elecciones a octubre, pero descartó esa posibilidad antes del verano.