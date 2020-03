S'ha Acabat! abre una delegación en Madrid para frenar el avance del nacionalismo en la Universidad

"No puedo ir tranquilo ni al lavabo de mi universidad. Me he tenido que encontrar una pintada señalándome por ser de S'ha Acabat!". Una gran pintada detrás de la puerta de un baño de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) tacha de "fascistas" a los integrantes de la plataforma constitucionalista fundada en Barcelona en octubre de 2018.

La escena se repite en gran parte de las facultades públicas catalanas. Los insultos a S'ha Acabat! ('¡Se ha acabado!') pueden estar en el interior de un cuarto de baño, pero también en forma de cartel gigante colgado en una fachada.

Lejos de tirar la toalla, los miembros de la asociación juvenil que planta cara al secesionismo en la Universidad continúan sumando socios y han decidido desembarcar en Madrid. María Domingo, una de sus fundadoras, se mudó a la capital hace cuatro meses y será la encargada de llevar la primera delegación que la plataforma inaugura fuera de Cataluña.

"La gente no es consciente de lo que está sucediendo en las universidades catalanas. Todos los días se vulneran los derechos de los que defendemos la democracia, el Estado de derecho y la Constitución", advierte la joven politóloga.

El "abandono" del Gobierno de Sánchez

Domingo ha perdido la cuenta de los insultos que le han profesado a lo largo de la carrera y de las amenazas que le han lanzado en su localidad. "Ha sido muy complicado", reconoce. "Nuestros propios compañeros, e incluso algunos de nuestros profesores, nos han boicoteado y nos han insultado. A veces hemos recibido agresiones físicas", cuenta a Vozpópuli.

Según la nueva responsable de la delegación de S'ha Acabat! en Madrid, el resto de comunidades autónomas tiene que tomar conciencia de la situación de "abandono" que sienten los catalanes que se consideran españoles y defienden la Constitución.

"En nuestra plataforma hay gente de todo tipo y colores. Yo me considero de izquierdas, pero nos sentimos abandonados por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. La mesa de diálogo con Torra, como si se tratase de dos Estados diferentes es algo que vemos con mucha preocupación", explica.

La figura de Manuel Castells

Tampoco le tranquiliza el fichaje de Manuel Castells como ministro de Universidades. "Tiene el pasado que tiene. Desgraciadamente, hay grabaciones en las que se le escucha demonizar a los partidos que no le gustan estigmatizándolos con el término 'nacionalista'", recuerda.

Es una persona, añade Domingo, que forma parte de la "mesa del abandono". "No se ha preocupado en ningún momento en conocer la opinión de los jóvenes constitucionalistas. Si ya no valoramos de forma positiva la mesa de diálogo, ¿cómo vamos a valorar bien que un ministro no cuente con la principal asociación de jóvenes constitucionalistas de Cataluña? ¿Cómo podemos estar tranquilos si no le interesa lo que pensamos?", se pregunta.

Su principal objetivo como responsable de la plataforma en la capital será hacer crecer el movimiento a través de diversos actos informativos y culturales. "Se trata de concienciar a los ciudadanos de la gravedad de lo que ocurre en nuestra comunidad", apunta.

"Entendemos que para preservar nuestros derechos y libertades hay que hacerlo en todas las partes de España. Queremos demostrar que, si las instituciones del Estado abandonan a los constitucionalistas de las regiones gobernadas por el nacionalismo, los ciudadanos del resto de España no lo haremos ni lo permitiremos porque la defensa de la libertad nos afecta a todos", señalan los universitarios madrileños que se han unido al movimiento de la mano de Domingo y el resto de S'ha Acabat!.