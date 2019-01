Rocío Monasterio, el arma caribeña de Vox contra el "feminismo radical"

"Arquitecto y empresaria, constructora de ideas y realidades. Madre de cuatro hijos. Ilusionada con Vox y con mejorar España". Así se define en su perfil de Twitter Rocío Monasterio (Cuba,1974), una de las pocas dirigentes del partido liderado por Santiago Abascal y el mejor arma para combatir la "ideología de género" y lo que definen como "feminismo podemita radical". "Las mujeres no queremos ser una cuota y ser utilizadas por los partidos como hace Podemos. Eso resulta indignante porque es tratarnos como débiles", defiende en Libertad Digital.

La responsable de asuntos sociales de Vox es hija de padre cubano y madre española. Nació en la isla caribeña, pero a los tres años su familia emigró a Estados Unidos y, poco después, se radicaría definitivamente en España. Según explicó en una entrevista para Autonomía Concertada para Cuba (ACC), asociación que promueve la reunificación de Cuba con España, toda su familia tuvo que salir de Cienfuegos pocas horas después del triunfo de los rebeldes, dejando atrás todas sus propiedades.

"La casa familiar, que todavía se conserva, ahora es un museo desde que los bienes de la familia nos fueran confiscados por Fidel Castro en 1959", cuenta la reconocida arquitecta a la asociación. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando Monasterio comenzó a ser conocida entre los cubanos. En aquel año, participó en una tertulia de la cadena Hispan TV para analizar la muerte del dictador cubano y el vídeo de su intervención corrió como la pólvora entre los anticastristas.

"Es extraordinario que una hispanocubana pueda hablar a los cubanoamericanos en Miami. Nos une la hispanidad", celebraba en El Nuevo Herald, uno de los numerosos medios que contactaron con la dirigente de Vox por aquel entonces.

Su discurso cambia de tono cuando se trata de abordar "la inmigración ilegal". Monasterio aboga por controlar las fronteras para saber quién entra en España y, en caso de tratarse de inmigrantes en situación irregular, devolverles a su casa.

Por otro lado, es una fiel defensora de la inmigración legal se integre y califica de "incoherentes" a quienes salen el 8 de marzo a defender la igualdad entre hombres y mujeres y luego permiten que las mujeres vayan cubiertas y solo puedan salir a unas horas determinadas: "No es normal que nosotros retrocedamos en nuestros valores".

La libertad y la igualdad de todos los españoles se defienden, eso es exactamente lo q hacemos en @vox_es .Las leyes de #género fracasan protegiendo a las víctimas y demonizan a quién discrepa d sus doctrinas. Queremos una ley de violencia intrafamiliar eficaz y justa para todos. — Rocio Monasterio (@monasterioR) 2 de enero de 2019

Visión del 8 de marzo

La responsable de asuntos sociales de Vox no celebra el Día Internacional de la Mujer y, de acuerdo a una entrevista para La Gaceta, no lo hace porque no está dispuesta a formar parte "de ese proyecto totalitario que es la ideología de género y el hembrismo al que todos hemos sucumbido".

"Nosotras no somos unas víctimas de la sociedad, no tenemos al varón y al heteropatriarcado como enemigo", opina. Sobre la manifestación del 8 de marzo, cree que saldrán a la calle mujeres que "no destacan en nada, manipulan y buscan la destrucción y crear enemigos", y mujeres que se dejan llevar, "de buena fe": "Espero que se den cuenta de que criminalizar al hombre no es la forma de defender la dignidad y la libertad de las mujeres porque ambos somos complementarios", señala en la publicación.

Sobre la Ley de Violencia de Género Monasterio considera que ha sido un fracaso y defiende una ley de violencia intrafamiliar que sea efectiva no sólo en la protección de las mujeres maltratadas, sino también que proteja a todas las víctimas de la violencia en el ámbito doméstico, como niños, hombres y abuelos. Según la voz femenina de Vox, su partido "es el único que trata a las mujeres como iguales".