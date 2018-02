Un "club de cuatro" que controla el Ciudadanos de arriba a abajo. Cuatro integrantes de la cúpula 'naranja' han sido señalados este jueves como artífices de una supuesta trama de financiación irregular del partido durante la sesión de la Comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos orquestada por el Partido Popular en el Senado.

Según el abogado Alberto Ganga Ruipérez , ex afiliado de la formación liderada por Albert Rivera que firmó la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta financiación ilegal, el presidente de Ciudadanos sería el artífice del sistema de financiación supuestamente irregular junto al secretario general, José Manuel Villegas, el actual tesorero, Carlos Cuadrado y el portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa.

"Está el club de la pipa, el del puro y luego está Ciudadanos", considera Ganga, que ha sido llamado a comparecer junto a Inmaculada Sánchez Ruiz, presidenta de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, iniciativa que surge a raíz de las dudas y denuncias de ex afiliados y ex militantes de la formación sobre la financiación electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

Modus operandi

De acuerdo a las declaraciones de Ganga, el "modus operandi" de Ciudadanos pasa por abrir dos cuentas: una de ingresos y otra de gastos. A la primera "van a ir todas las asignaciones de todos los grupos políticos y todos los grupos municipales en una misma sucursal en Madrid" y, a diferencia de otras formaciones, aparecerían como apoderados dos miembros de la Ejecutiva nacional además de los miembros de los de los grupos municipales: "Carlos Cuadrado y José Manuel Villegas gestionan esa cuenta desde Madrid".

Como partido de la nueva política pensábamos que devolverían la financiación pública cuando no la necesitase, pero no", dice Ganga

Por otro lado, según el abogado, Cs pudo haber utilizado fondos públicos destinados a esos grupos municipales en sus campañas electorales, puesto que del total de esas asignaciones aportadas a la cuenta genérica no devolvían el 100% a los municipios, si no sólo la cantidad para cubrir los gastos que solicitaban los grupos y que aprobarían Villegas y Cuadrado desde la capital. "¿Qué pasa con el sobrante? Como partido de la nueva política pensábamos que devolverían la financiación pública cuando no se necesitase, pero no lo hizo", dice Ganga.

Mercadeo con escaños

Según ha explicado el letrado, que fue expulsado del partido por haber denunciado irregularidades en la Asamblea de Madrid y el currículum falso del actual diputado de Cs César Zafra -siempre según su criterio- cuando presentaron la denuncia sobre la financiación ilegal ante la Fiscalía, esta "miró a otro lado" porque el Estado "necesitaba a Ciudadanos" para crear "una marca blanca" con la que amortiguar a otros movimientos políticos y "acabar con UPyD".

Además, Ganga también ha denunciado el mercadeo con los escaños. "Tenemos actas de la agrupación de Ciudadanos en Fuenlabrada donde para ir en las listas hay que pagar 11.000 euros, quizá no tiene reproches legales, pero sí éticos". "En San Sebastián de los Reyes se modifica la lista porque alguien llega con 18 mil euros", ha señalado. Pero aparte de sembrar la duda sobre la financiación de las campañas electorales con dinero público y sobre el mercadeo con las listas, el abogado ha apuntado a la sede del partido en la capital. "Tenemos mucha información, pero imposible de acreditar, a mí como letrado me genera muchas dudas, entre quien es avalista y quien es dueño", ha advertido para destacar que "toda la cúpula fundacional del partido ya no está".

Esta comisión fue creada paralelamente a la que investiga la financiación irregular de los populares a instancias del Congreso y que en ella solo participan PP y Grupo Mixto, mientras que Podemos y PSOE optaron por no acudir al considerarlo una "farsa". Así, el senador del PP Luis Aznar, que ha sido el único portavoz que ha intervenido para interrogar a los comparecientes, ha terminado diciendo que Ciudadanos "es una caja de sorpresas" con cuentas "turbias y opacas". "Los comparecientes empiezan a hablar de malversación, blanqueo", ha apuntado.