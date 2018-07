Podemos veta a Flores como administrador único de RTVE

El Gobierno suma dificultades para encontrar consenso político en torno al administrador único que tiene que proponer para gestionar RTVE. Tras el rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados a repetir la votación de los cuatro últimos miembros del Consejo de Administración del ente público, que este lunes fracasó por el error de dos diputados, el Ejecutivo de Sánchez tiene que proceder a sugerir un administrador único que se deberá votar en el Pleno. Pero si este es Tomás Fernando Flores no va a encontrar apoyo en el grupo confederal Podemos-En Comú-En Marea.

La idea de que el director de Radio 3 se convierta en administrador único sin un consejo detrás que lo respalde no entraba dentro de los planes

Flores es el mismo candidato que acordaron, tras varios intentos fallidos, los socialistas, el PNV y la formación morada para que presidiera la corporación y el consejo temporalmente. Pero, según fuentes de Podemos, la idea de que el director de Radio 3 se convierta en administrador único sin un consejo detrás que lo respalde no entraba dentro de sus planes, por lo que si finalmente es él el señalado por el Gobierno, no va a tener su apoyo en el hemiciclo.

El PSOE deja a Flores en el aire

El propio Pablo Iglesias, después de llegar a un pacto con el PSOE, dejó claro que Podemos no iba a bloquear la renovación de RTVE, pero que su candidato no era Fernando Flores. "Yo no planteé ninguna propuesta diferente a Andrés Gil", aseguró Iglesias en alusión al jefe de política de eldiario.es, quien renuncio a ser propuesto ante la polémica que suscitó entre los trabajadores su posible nombramiento.

La formación liderada por Pablo Iglesias estaría negociando otro candidato con el Gobierno

Sabedores de la inclinación de Podemos y una vez que el Congreso tumbó la renovación de la cúpula de RTVE, los socialistas dejaron en el aire la propuesta de Flores como administrador único. Preguntada por si este sería el candidato por parte del Gobierno tras el batacazo de la votación, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, no quiso dar por sentado su nombre e hizo una llamada al "consenso".

La negociación sobre la persona que deberá ocupar el cargo de administrador único llega en medio de la polémica. Si bien el PSOE ha manifestado públicamente que los errores de los dos diputados al votar el pasado lunes fueron "humanos y sin intención", en Podemos -e incluso algunos diputados de las filas socialistas- creen que se trata de equivocaciones cuanto menos "sospechosas". Así las cosas, la formación liderada por Pablo Iglesias estaría negociando otro candidato con el partido de Sánchez.