Podemos: el partido de la crisis perpetua

Podemos vive un estado de crisis casi permanente desde su irrupción en el mapa político español hace cuatro años. La formación de Pablo Iglesias dio un vuelco a la crisis de representación contra la que clamaba el movimiento del 15-M. Su asalto a las instituciones consiguió cambiar el sistema del bipartidismo y muchas de sus prácticas. Pero por el camino han dejado un reguero de crisis internas que llevan ahora al partido al límite.

Aunque la formación morada logra mantener el tipo en las encuestas, su posición respecto a la crisis catalana le pasó una seria factura. El anterior secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, fue obligado a apartarse tras su acercamiento a los separatistas. Iglesias logró enderezar el rumbo a comienzos de año con una batería de iniciativas legislativas que devolvían a Podemos a sus orígenes; el conflicto social protagonizado por los pensionistas o el movimiento feminista en las calles.

Tenían viento de cola para dejar atrás el batacazo en Cataluña. Cuando el conflicto separatista sigue en plena efervescencia y lejos de solucionarse, Podemos se encontró con la mayor crisis que ha azotado al Partido Popular en los últimos años: el caso del máster que se ha llevado por delante la carrera política de Cristina Cifuentes. Pese a que la ventana de oportunidad que encontraron en 2014 parecía volver a abrirse de par en par, el líder del partido de los círculos se ha estrellado contra su propio discurso anti-establishment.

La crisis en el núcleo

La decisión del secretario general de forzar el adelanto de las primarias en Madrid para que Íñigo Errejón fuese el candidato oficial despertó la mayor crisis entre las dos grandes familias del partido tras la batalla vivida en la Asamblea estatal de Vistalegre II. Allí, el proyecto de ex número dos de Podemos cayó derrotado frente al hiperliderazgo de Iglesias.

Las bases les reclamaron "humildad y unidad". De ese cónclave derivó el Reglamento que contempla sanciones para aquellos que comenten cuestiones internas a través de los medios. El sector afín a 'Errejón' fue purgado y el ahora candidato para la Comunidad de Madrid, quedó relegado a una segunda fila.

Todo un terremoto político que volvió a tornar los focos mediáticos hacia el partido

Precisamente, fue la cofundadora del partido, Carolina Bescansa, quien protagonizó otro de las grandes polémicas en los últimos tiempos dentro de Podemos. Criticó en público la estrategia de Iglesias en Cataluña, lo que le llevó a ser relevada de inmediato de su puesto en la Comisión Constitucional.

Hace pocas semanas, se filtró de manera 'accidental' un documento que contenía un plan para disputar el poder de la formación al actual secretario general. Aunque ella se desvinculó del contenido, provocó un terremoto político que hizo tornar los focos mediáticos hacia el partido. Era un escándalo mayúsculo que debía zanjarse lo antes posible. Iglesias logró taponar la herida y no hubo purga.

El debate de la coherencia

El manejo de la comunicación y el marketing político son y han sido la clave de Podemos. La construcción del lenguaje y de mensajes novedosos ayudaron a poner en marcha un proyecto creado por un grupo de profesores universitarios ahora completamente dinamitado. La casta, la trama, la vieja política, el bloque monárquico, el régimen del 78... Unos términos que permitieron traducir el conflicto social al cauce institucional, situando el listón lo más alto posible.

La compra del chalet de 660.000 euros con su pareja y portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, ha hecho estallar una crisis cuya envergadura para el partido aún nadie se atreve a cuantificar. El líder de Podemos se ha metido de cabeza en el campo simbólico que él mismo se encargó de construir.

"La idea es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales", dijo este viernes en un duro comunicado el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi'. Los círculos, los foros del partido en internet (Plaza Podemos) y las redes sociales se han llenado de reproches hacia sus dirigentes.