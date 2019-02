El PSOE se inclina por salvar a Rajoy de la 'comisión Bárcenas' del Congreso

La comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP está totalmente en el aire. Los partidos pactaron al inicio de la misma en mayo de 2017 abrir la ronda de comparecencias con la del extesorero popular Luis Bárcenas y cerrarla con la del expresidente del partido de Pablo Casado.

Sin embargo, ahora todos los grupos creen que el PSOE no está por la labor de volver a llevar a Rajoy ante la Cámara Baja. Un extremo que debe votarse este mismo martes. Fuentes populares reconocen que los socialistas les transmiten en "conversaciones informales" que atacar a Rajoy está "amortizado" después de que pasase ante la Audiencia Nacional como testigo y fuera descabalgado de la Presidencia de Gobierno a través de la moción de censura.

Además, "tocar a una persona que ha dejado su cargo de manera 'elegante' saben que les perjudica", añaden las mencionadas fuentes. Por su parte, desde el Grupo Socialista se niegan a adelantar el sentido de su voto y se limitan a decir que este lunes "verán" la posición final. En este sentido, insisten en que hasta el martes, su "lista de peticiones es pública".

"Acuerdo roto"

En cambio, fuentes de Unidos Podemos dan por "roto de facto" el acuerdo con los socialistas para hacer comparecer al expresidente en un órgano parlamentario por el que han pasado los cabecillas de la trama Gürtel y la plana mayor del PP desde tiempos de José María Aznar. Este último compareció el pasado mes de septiembre.

Aunque el PSOE acabase votando finalmente a favor, los plazos serían extremadamente ajustados. Según el plan trazado por el órgano que dirige el diputado Pedro Quevedo (Nueva Canarias), los grupos tendrán que aprobar las conclusiones de su investigación antes del 11 de marzo. Y esas conclusiones se elevarán después al Pleno de la Cámara para ser sometidas a votación. En cualquier caso, el plazo para solicitar una prórroga de los trabajos está agotado.

La segunda semana de diciembre se planteó llevar ante la Comisión al portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó; al ex marido de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro; y al chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Y el PSOE tomo la iniciativa y pidió retrasarlas ante la cascada de informaciones que implicaban al ex director general de la Policía y actual líder del PP en la Cámara Alta en la denominada operación 'Kitchen'.

Aunque Quevedo podría haber convocado una nueva sesión de la Comisión en enero -coincidiendo con la semana del Pleno extraordinario para convalidar varios decretos del Gobierno-, primero se dilató hasta el día 5 de febrero y finalmente se ha convocado ya en período ordinario de sesiones para este martes. En principio, esta era la fecha que los grupos habían reservado a Rajoy para poner el broche final a casi dos años de comparecencias.

El PP ha aceptado retrasar por segunda vez -y a petición del PSOE- el inicio de la comisión sobre la tesis de Sánchez en el Senado

Los populares, por su parte, niegan que esto se trate de un acuerdo tácito para librar al presidente Pedro Sánchez de comparecer ante la Comisión que el PP y Ciudadanos acordaron impulsar el pasado mes de noviembre en el Senado para investigar el presunto plago de la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo. Sin embargo, los de Cosidó aceptaron la semana pasada retrasar por segunda -y a petición de los socialistas- el arranque del citado órgano parlamentario.