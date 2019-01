El PP considera "un mal presagio" si Moreno Bonilla no es investido el 16 de enero

La dirección nacional del PP considera que "sería un muy mal presagio" si este próximo día 16 de enero no se celebra una sesión de investidura con Moreno Bonilla de candidato. "De no ser así, significaría que las cosas no van bien, y que la izquierda intentará la continuidad de Susana Díaz en el Gobierno andaluz".

El PP mantiene este martes una conversación con Vox para sacar adelante esta investidura. Será en Madrid, sin presencia de Ciudadanos. Los populares celebrarán asimismo este miércoles un encuentro con Ciudadanos para escenificar el acuerdo alcanzado de 90 puntos entre ambas formaciones, primer paso para cerrar la estructura del futuro gobierno andaluz.

El PP confía en que Juan Manuel Moreno sea finalmente proclamado presidente, pero Vox todavía no ha confirmada cual será su posición. Génova cree que los andaluces han enviado un claro mandato: “Moreno Bonilla debe ser investido”, se insiste desde el PP. De no ser así, habría un serio riesgo de enorme retroceso y de no cumplir con lo expresado por los andaluces en las urnas.

Este jueves la presidenta del Parlamento abre una ronda de consultas para elaborar la sesión de investidura que, posiblemente, tendrá lugar el día 16. “Si el candidato no es Moreno, sería una muy mala señal, un muy mal precedente para le futuro de Andalucía”, dice García Egea. Este martes, el portavoz de IU ha insistido en que la izquierda promoverá una candidatura de izquierdas con Susana Díaz como aspirante a renovar la presidencia.

“La izquierda puede aglutinarse, lo está haciendo”, subraya García Egea y añade, en dirección a Cs y Vox: “Es el momento de decidir, o el cambio o perpetuar el socialismo, estamos en vísperas de un momento histórico, porque lo que ocurra en Andalucía puede ser el principio d ello que más adelante vaya a ocurrir en el resto de España”.