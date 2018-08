Moncloa matiza la amenaza a Torra: "El 155 no se ha debatido en ningún momento"

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha intentado rebajar la escalada de tensión desatada entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat, después de que Pedro Sánchez advirtiese este jueves a Quim Torra de que "ya sabe" qué le espera si opta "por volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato" durante el 'otoño caliente' que se avecina.

"El artículo 155 no ha sido objeto de debate en ningún momento por parte de este Gobierno", ha manifestado la portavoz tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes. Sin embargo, "el Presidente dijo lo que dijo y a eso nos atenemos. Y creemos que tiene que haber suficiente inteligencia al otro lado para aprovechar el camino abierto", ha añadido Celáa.

El presidente de la Generalitat ha replicado este viernes que Sánchez "amenace" con el artículo 155 en lugar de exponer "de una vez por todas" su propuesta para Cataluña, y le ha advertido también de que su "obediencia" es sólo al Parlamento catalán.

En referencia a las palabras del líder separatista, la también ministra de Educación ha expresado que "el Gobierno no quiere contribuir a ninguna escalada dialéctica" pero exige a Torra que sea "el presidente de todos los catalanes". Asimismo, ha querido insistir en que "el 155 no se ha mencionado, ni tratado, ni ha sido objeto de consideración".

Por otro lado, la portavoz ha asegurado que el Gobierno no cree "que toda la Cataluña soberanista esté exactamente pensando lo mismo que Torra" y ha hecho especial énfasis en que el Ejecutivo "no acepta un referéndum que no es constitucional". Donde sí podría haber consulta, ha dicho, es para refrendar los cambios negociados con el Govern en el Estatuto catalán, ha aclarado.

Sánchez se verá con Torra el próximo mes de octubre después de la reunión que mantuvieron el pasado 9 de julio en La Moncloa. Hasta entonces, ha comentado Celáa, el Ejecutivo seguirá trabajando "por desbloquear el conflicto y avanzar en un camino político". Ya en diciembre, ha añadido, se celebrará una nueva comisión bilateral para analizar los encuentros mantenidos hasta entonces entre las dos administraciones.

"Prudencia y no provocación"

Frente al aumento de la tensión en las calles de Cataluña durante los últimos días por la puesta y retirada de los lazos amarillos, la portavoz del Gobierno ha querido llamar a "la contención, la prudencia y la no provocación" y ha pedido "guardar la mayor neutralidad posible en los espacios públicos".

El Gobierno ha incluido el asunto en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña del próximo jueves 6 de septiembre. Aunque el Ejecutivo catalán se mostró contrario a hacerlo, los responsables del Ministerio del Interior consideraron necesario incluir un punto del orden del día para abordar la cuestión. "A nadie le interesa tener problemas en la calle", ha rematado.