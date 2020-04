El papel de Miguel Ángel Rodríguez pone al límite el Gobierno de PP y Cs en Madrid

La coalición de PP y Ciudadanos que gobierna la Comunidad de Madrid va a salir muy tocada de la crisis del coronavirus. Los dos partidos se han enzarzado en una batalla soterrada de reproches que casi siempre tiene como protagonista a una sola persona: Miguel Ángel Rodríguez.

El jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ex secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, ha jugado un papel determinante en la gestión de la crisis. Rodríguez ha tratado de controlar toda la comunicación del Gobierno autonómico hasta límites que han exasperado a la formación naranja y a su líder Ignacio Aguado. Los populares, por su parte, acusan a Ciudadanos de deslealtad y de actuar muchas veces por su cuenta y sin consultar a la presidenta.

"El PP funciona como si tuviera mayoría absoluta", explican fuentes de Ciudadanos. "No entienden que Ayuso es presidenta gracias a nosotros. No entienden que esto es un Gobierno de coalición, no uno en solitario".

Expulsados de Whatsapp

El episodio quizá más sorprendente de esta guerra tuvo lugar esta semana, cuando la jefe de prensa de Aguado fue expulsada de un grupo de comunicación de Whatsapp. Este grupo, en el que también están los responsables de comunicación del PP, se utiliza como canal habitual de información con los periodistas que cubren la Comunidad.

Lo que a priori parece un anécdota desvela la brecha entre el equipo más próximo a Ayuso y su socio. Aguado es el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo regional, en el que Ciudadanos gestiona cinco consejerías. La formación naranja responsabiliza a Rodríguez de intentar ejercer un control absoluto de los mensajes que emite la Comunidad de Madrid.

No solo le culpan de episodios como el del Whatsapp, sino que también aseguran que la mano derecha de Ayuso ha prohibido las ruedas de prensa telemáticas de Aguado -que es el portavoz del Ejecutivo-. Y sostienen que Rodríguez ha intentado monopolizar los mensajes que se publican en los perfiles oficiales de la Comunidad en las redes sociales.

"Todo lo que no sea Ayuso trae un avión con material sanitario; Ayuso aprueba tal o cual cosa no le vale", dicen estas fuentes. "Y no. Es el Gobierno en su conjunto el que toma las decisiones para bien o para mal".

El agujero de las residencias

Desde el PP discrepan de esta lectura. Y sostienen que Ciudadanos ha actuado en solitario en muchas ocasiones. Citan ejemplos como el del aplazamiento de la cuota de autónomos, que en su opinión Aguado anunció sin encomendarse a nadie y sin despacharlo con la presidenta.

Pero el punto que verdaderamente ha tensionado a ambos partidos es el de las residencias de ancianos. Ciudadanos solicitó la intervención del Ejército en estos centros ante la aparente negativa del PP. Rodríguez y el partido naranja, según ha sabido Vozpópuli, se han enfrentado durante semanas por la información relativa a este agujero negro en la crisis del coronavirus.

Aguado, que también es responsable de Transparencia, ofreció finalmente esta semana un dato escalofriante: 4.750 personas mayores murieron en residencias de la Comunidad de Madrid en el último mes. Según estos datos, 3.479 víctimas mostraron algún tipo de sintomatología compatible con el Covid-19 pero no fueron confirmados y por lo tanto no figuran las estadísticas oficiales de fallecidos que ofrece el Ministerio de Sanidad. Otras 781 personas sí fueron diagnosticados como portadores de coronavirus.