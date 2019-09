Más País ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por la presentación en rueda de prensa del Plan Madrid 360 por posible vulneración de la Ley de Régimen Electoral (LOREG).

El Grupo Municipal Socialista también ha presentado denuncia. La demanda, presentada ayer por Más País y a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que de celebrarse el acto, como así ha sido, se tendría que imponer "la máxima sanción prevista por el artículo 153 de la LOREG, tratándose de una infracción de normativa electoral cometida por autoridades".

En Más País apuntan que la presentación del plan había sido publicitada días antes a través de los medios de comunicación, una vez que se habían convocado las elecciones generales del 10-N y piden imponer a las autoridades municipales la máxima sanción que recoge la LOREG al realizar el acto.

Alusión a logros obtenidos

Según el artículo 50 de la LOREG, como argumenta en su escrito Más País, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Asimismo, "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en ese periodo".

En base a ese artículo y sus distintos apartados, Más País concluye que se desprende con claridad que la celebración del acto debería esperar. "Será muy legítima desde el punto de vista del equipo de gobierno municipal, no lo discutiremos, pero no en período electoral como en el que nos encontramos, por cuanto no resulta imprescindible temporalmente ni para la salvaguarda del interés público ni para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos", exponen.

En el escrito incluyen ejemplos del mandato anterior, cuando el PP recurrió a la Junta Electoral Provincial en las elecciones generales de junio de 2016 a propósito de la presentación del Plan Madrid Recupera, o cuando Cs hizo lo mismo solicitando la retirada de la campaña publicitaria institucional del Plan A.