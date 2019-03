Miles de mujeres secundan la huelga feminista del 8-M: "No estamos contra los hombres"

El ruido de las cacerolas en la Puerta del Sol de la pasada la medianoche dio paso a las 8.00 horas de este viernes al timbre de las bicicletas. "Hay mil motivos para secundar la huelga", reivindicaba un grupo de mujeres dispuestas a hacer piquetes.

En torno a las 12.00 horas la madrileña Plaza de Chamberí -al igual que otros puntos de la capital- acogía a decenas de mujeres de todas las edades. Querían escuchar la lectura del manifiesto de la Comisión del 8-M, colectivo que ha convocado la segunda huelga feminista legal de la historia.

Estamos aquí por muchas razones, pero ninguna es que estemos en contra de los hombres", aclara una vecina de Madrid

"Estamos aquí por muchas razones, pero ninguna es que estemos en contra de los hombres", aclara Lola, una andaluza afincada en Madrid hace más de 50 años que ha acudido al llamamiento con "mis amigas de toda la vida". "Nací en 1938, entre bombardeo y bombardeo. tengo marido, hermano... No se trata de ir contra nadie, sino de que las jóvenes que vienen detrás puedan vivir en igualdad", defiende.

Con ella coincide Carolina Valdehíta, de 32 años. "Apoyo la manifestación porque creo que hay mucho trabajo por hacer. El feminismo va más allá de ideologías políticas, responde al sentido común", asegura.

"Antes todo era pecado. Tenía once hermanos y no pude estudiar, mientras que algunos de ellos sí. las mujeres de mi generación apenas sabíamos leer y escribir. Hemos avanzado mucho, pero todavía no hay igualdad", recuerda sentada en un banco Carmen Guardia. Tiene 99 años.

A su lado, se encuentra su amiga Angelita. "Mi padre era militar y muy estricto. Ahora las cosas son distintas. Vengo aquí porque me encanta la gente joven y que las chicas luchen por sus derechos", dice. A pocos metros de ellas, Nereawassapea con sus amigas. Ha estudiado Ciencias del Deporte y ahora está haciendo un Máster.

"Quiero un mundo donde todos seamos tratados por igual. El 70% de los alumnos de mi carrera eran chicos. Aunque todo está cambiando mucho, me gustaría que cada vez hubiese más mujeres deportistas y se las valorase igual. Quiero más árbitras y que se las valore", señala esta joven vasca de 24 años.

Rocío ha hecho huelga y ha decidido manifestarse junto a su hija de dos años. "Se trata de luchar por la igualdad de oportunidades y el respeto por las personas. Trabajo en el sector de la construcción y como mujer he sufrido en muchos casos la discriminación", asegura. "Quiero que mi hija no sufra esa desigualdad o discriminación, que la respeten y que pueda demostrar su valía sin ningún impedimento", añade.

Pasado el mediodía y altavoz en mano, una de las organizadoras del acto daba comienzo a la lectura del argumentario: "Formamos parte de las luchas contra las violencias machistas, por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, por la justicia social, el trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación, la soberanía alimentaria y la laicidad".

Entre aplausos, otra compañera toma el relevo. Reconoce que desde el año pasado se han "conseguido algunos cambios", pero que pese a ello, las vidas de las mujeres "siguen marcadas por las desigualdades, por las violencias machistas, por la precariedad por procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, la expulsión de nuestras viviendas, el racismo, por la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos de cuidados".

El manifiesto de la discordia

Pero el manifiesto del 8-M de 2019 no ha gustado a todos los partidos políticos. Entre otras reivindicaciones, el texto llama a la lucha contra "una derecha y extrema derecha que nos ha situado a mujeres y migrantes como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal". Si bien algunas fuerzas, como Podemos, lo abrazan de forma incondicional, otras, como el Partido Popular, han terminado rechazándolo.

Tanto, que en el último momento se han negado a asistir a la manifestación que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y a la que sí acudirán el resto de formaciones. En un manifiesto propio, los populares han hecho un llamamiento este viernes a toda la sociedad española "sin exclusiones" para que se sume a la causa del Día Internacional de la Mujer que, asegura, "necesita el concurso de todos" y "con independencia de planteamientos políticos o ideológicos".

Desde un acto de precampaña en Ciudad Real, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que para lograr una democracia "plena y sana" hay que "ser feministas", pues a su parecer no puede haber una democracia completa si la mitad de la población sufre desigualdades. En un gesto al Día Internacional de la Mujer, el Ejecutivo ha reducido su actividad al Consejo de Ministros. Diez de ellos irán a las marchas del 8-M.

Las diputadas de Podemos sí han hecho huelga porque "hay motivos para salir a la calle como la amenaza ultraderecha". Desde otros partidos han acusado a la oposición morada de instrumentalizar la jornada del 8 de marzo, pero los dirigentes de Podemos defienden que el feminismo es "transversal" y que este vierenes se está viendo de nuevo como "España es feminista".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a reivindicar este viernes el papel de Clara Campoamor. El líder del partido naranja ha participado en la colocación de un cartel sobre la impulsora del sufragio femenino en la Segunda República junto con dirigentes de Ciudadanos. En su defensa sobre el "feminismo liberal", el político catalán ha remarcado que "no se trata de cambiar el sexo de las palabras".

La manifestación arrancará a las 19.00 desde Atocha y, según fuentes de la organización, hasta allí llegarán, a pie o en transporte público, bloques de mujeres de toda la Comunidad de Madrid. La llegada de la cabecera está prevista a las 21.30 a la Plaza de España. "Queremos ser muchas más que el año pasado", apuntan.