Hazte Oír denuncia ante la ONU el "adoctrinamiento independentista" en la escuela catalana

La asociación Hazte Oír denunciará en la ONU el "adoctrinamiento ideológico independentista" en las escuelas de Cataluña. Después de que el Ministerio de Exteriores anunciase que había pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluñaque cerrase la embajada catalana en Ginebra, entre otras, por considerar que supone un "grave perjuicio" a la acción exterior de España, la plataforma ha hecho pública su ofensiva contra el secesionismo en la misma ciudad suiza.

La sede de la ONU, en el marco de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos, acogerá el próximo 8 de julio una conferencia organizada por la plataforma sobre "la vulneración de los derechos de los padres en Cataluña por la inmersión lingüística y el adoctrinamiento independentista".

Con el título de Indoctrination of pro-independence ideas in schools. Human rights violations in Catalonia, Spain, el evento contará con la presencia del presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, y del profesor de Historia Francisco Oya, miembro de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo que terminó expedientado por el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) por, según los organizadores, "no plegarse a una educación ideologizada".

Contrarrestar relato 'indepe'

"Cualquier asociación que solicite mi colaboración para defender la unidad de España y luchar contra el adoctrinamiento en los colegios catalanes tendrá mi apoyo", asegura el docente a Vozpópuli. Oya evita hacer valoraciones sobre las polémicas generadas porHazte Oír y se limita a explicar que se trata de una asociación con "una actividad muy grande".

Solicitarán al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Fodé Seck, y a la Alta Comisionada de las ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, que exijan "el fin del adoctrinamiento independentista"

El docente adelanta que aprovechará la conferencia para hacer un repaso con ejemplos de las violaciones de derechos que se dan en la escuela catalana como los "lazos amarillos, carteles y otros símbolos separatistas" en los centros. Además, enseñará otros ejemplos en libros de texto.

"El Estado no ha informado de la realidad española frente al discurso de la Generalitat, que sí ha invertido todo tipo de recursos en hacer calar su relato y con el dinero de todos. Si no lo contrarrestan desde Estado, lo tendremos que hacer desde la sociedad civil", considera Oya. Y anima a las instituciones del país a "ponerse las pilas"

El día después de la conferencia, el portavoz de Hazte Oír, Javier Villamor, entregará en la ONU las miles de firmas de ciudadanos que se han recogido en España con la campaña Frena en la ONU el adoctrinamiento independentista con el ánimo desolicitar al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Fodé Seck, y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que exijan "el fin del adoctrinamiento independentista en las escuelas catalanas como primer paso para un futuro de paz en España y en Europa".