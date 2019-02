La fiscal descubre nuevas cuentas de Rato en Mónaco, Luxemburgo, Suiza y Reino Unido

La Fiscalía Anticorrupción ha detectado nuevas cuentas de Rodrigo Rato en el extranjero, según consta en escrito presentado el 30 de noviembre de 2018 en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado investigarlas.

En concreto, el ministerio público ha descubierto que Rato es el gestor de otras cuentas en diferentes países: "En Mónaco a través de la entidad 'Wescastle Corporation'; en Luxemburgo a través de la sociedad irlandesa 'Red Rose Investment Limited'; en Suiza, a través de la misma sociedad, en el 'BSI Ltd'; y en el Reino Unido, ubicadas en el 'Brown, Shipley & Co Ltd', a nombre de la sociedad 'Vivaway Limited'.

Asimismo, en el mencionado escrito, de 30 de noviembre, Anticorrupción ha detectado que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha obtenido de forma sucesiva préstamos circulantes cuyas garantías ante las entidades financieras se desconocen, por lo que considera que este podría tener un sostén económico desconocido "dentro o fuera de España".

Bahamas y Mónaco

La fiscal del 'caso Rato' alude a un trabajo de la Agencia Tributaria para incluir en su escrito el dato de que el investigado y otras personas o sociedades vinculadas a él son prestatarios de gran cantidad de créditos: "No solo en España sino también en el extranjero, en entidades como la 'Compagnie Monegasque de Banque' (Mónaco) y el banco suizo BSI, en Bahamas".

Asimismo, el Ministerio Fiscal apunta a la existencia de "sólidos indicios" sobre el cobro de comisiones ilícitas por parte de Rato a las empresas Publicis y Zenith, seleccionadas para el desarrollo de campañas de publicidad de Bankia cuando el investigado presidía la entidad: las cantidades recibidas, 835.059 euros, fueron transferidas a cuentas de las empresas Bagerpleta Gmbh y Arada, difuminando así el origen del dinero.

Ampliaciones de capital

El ministerio público también ha conseguido confirmar que Rato entró en el capital de la sociedad alemana Bagerpleta Gmbh en abril de 2010, aunque un año antes –en 2009- había obtenido préstamos. Esta sociedad tuvo posteriormente cuatro ampliaciones de capital (una por parte de Kradonara en febrero de 2014).

En este sentido, la fiscal destaca que la Agencia Tributaria ha logrado determinar la procedencia de más de un millón de euros destinados a las ampliaciones de capital de la alemana Bagerpleta Gmbh, pero que sin embargo no se ha podido trazar el capital restante.