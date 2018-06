Feijóo despide a Rajoy entre lágrimas: "Hay dos presidentes para mí, Suárez y tú"

La despedida de Mariano Rajoy ha sido un mar de lágrimas. El líder del PP ha anunciado este martes que deja la presidencia del partido y la convocatoria de un congreso extraordinario en julio para elegir a su sucesor. Los barones y dirigentes del PP han tomado la palabra en el Comité Ejecutivo Nacional del adiós de Rajoy. El hilo conductor de los discursos ha sido el agradecimiento al presidente del partido durante los últimos 14 años.

La persona más emocionada ha sido precisamente Alberto Núñez Feijóo, señalado como el probable sucesor de Rajoy. Dicen en el PP que Feijóo es un político de lagrima fácil. Y recuerdan su rueda de prensa en 2016, cuando anunció con la voz entrecortada por el llanto que se quedaba en Galicia y renunciaba a Génova. En la despedida de Rajoy ha vuelto a llorar.

"Lo he aprendido todo de ti, Mariano. Para mí ha habido dos presidentes, Suárez y Rajoy", ha dicho el líder gallego, según relatan los testigos de la reunión a Vozpópuli. "Hoy ha demostrado una enorme grandeza política y humana. Tu marcha es una lección para todos".

La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también ha tomado la palabra. "No he conocido persona más honrada que Mariano", ha asegurado. Su enemiga orgánica María Dolores de Cospedal ha utilizado unas palabras muy parecidas.

"Vascos leales y vascos traidores"

Alfonso Alonso, del PP vasco, tampoco ha escatimado elogios hacia Rajoy. Y ha tenido un guiño hacia el ex presidente recordando la traición del PNV. "vamos a seguir dando la batalla y vamos a ganar. Hay vascos leales y traidores y en nombre de los vascos leales te doy las gracias", ha dicho Alonso.

El Comité Ejecutivo se celebra una vez al mes. Nunca habla nadie. Pero en la despedida de Rajoy faltaba tiempo para tanta intervención. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que los catalanes que se sienten catalanes y españoles pueden seguir siendo españoles gracias a Rajoy. "La historia te pondrá en el lugar que te mereces", le ha dicho el dirigente catalán.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, Alicia Sánchez Camacho y otros dirigentes han tomada la palabra. Incluso, reconocen, ha aparecido en el comité una persona que nadie conocía. Joaquín Calvo es el presidente del PP en Bélgica, responsable de las agrupaciones del partido en el exterior. También ha tomado la palabra para agradecer todos estos años a Rajoy. Al terminar el encuentro, Rajoy ha comido con la actual dirección del PP para agradecerles el apoyo de estos días y empezar a preparar el congreso de la sucesión.