Errejón quiere a Coscubiela como el hombre fuerte de Más País en Cataluña

Íñigo Errejón quiere presentar una lista de Más País en Barcelona. Errejón ha mantenido en estos días reuniones para calcular los riesgos y las oportunidades de concurrir en la ciudad condal. La sentencia sobre el procés está a las puertas, y algunos abogaban por mantenerse al margen. Sin embargo, se han impuesto los que querían una presencia capilar en casi todo el territorio nacional. Y para la capital catalana, el núcleo duro de Errejón quiere convencer a Joan Cuscubiela.

Los errejonistas esperan que el sindicalista y exdiputado lidere su lista. Es posible que con un nombre ad hoc que sustituya el de Más País, pero vinculado al partido de Errejón. Según fuentes de esta formación así como de la vieja dirigencia de Iniciativa per Catalunya (el partido, ahora integrado en los comunes, que está en concurso de acreedores), el propio Coscubiela no ha dicho de momento que no. “Ha dicho que solo aceptará si la decisión es colectiva”, apuntan las fuentes consultadas.

El nombre de Coscubiela ha estado en la cabeza de los estrategas de Más País durante varios días, tal y como ha adelantado Vozpópuli. Los emisarios de Errejón llevan al menos desde el pasado mes de junio reuniéndose con sectores federalistas de Cataluña. Concretamente con miembros de los sindicatos y también con dirigentes de la ex ICV. En esas reuniones, no obstante, los emisarios de Errejón detectaron como no se tomaban decisiones definitivas. Y esa espera ha amenazado con dinamitarlo todo. Hasta que la convocatoria electoral y el acuerdo con Equo y Compromís ha dado un acelerón a la negociación.

El "héroe del Parlament"

Coscubiela fue secretario general de Comisiones Obreras, y en opinión de prácticamente todas las fuentes consultadas, su perfil “ocuparía un nicho que ni el PSC ni los comunes han hecho propio”. Se refieren al espacio electoral entre el independentismo y el constitucionalismo, que gracias a una apuesta por el ecologismo y el federalismo aspira a romper los dos bloques. Y al mismo desmarcándose de las posiciones de los Comunes todavía muy cercanas al separatismo. Es el segmento al que pertenece Coscubiela, y también Lluís Rabell, ambos contrarios en 2017 a la ruptura de los comunes con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

El pacifisme del moviment sobiranista ha sigut sempre exemplar. Davant els operatius policials i el seu tractament mediàtic reivindiquem la presumpció d'innocència i els drets civils.Campanyes criminalitzadores que queden en res n'hem vist en altres ocasions. — Barcelona en Comú (@bcnencomu) September 24, 2019

Coscubiela goza de una buena imagen en la izquierda catalana. Para algunos fue el “héroe del Parlament”, en referencia a su discurso pronunciado en el septiembre de 2017, cuando se desmarcó del independentismo. “No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella”, dijo.

Ese día recibió una ovación por parte del PP, Cs y PSC, mientras que la diputada de Podem, Àngels Martínez, retiraba banderas españolas del hemiciclo catalán, y Gabriel Rufián arremetía: “Coscubiela es como el 'camarada' que iba hace 40 años con las manos sin callos a las casas de los obreros a decirles que mejor no hacer huelgas”.

Neutralidad de Colau

La provincia de Barcelona elige a 32 diputados. La marca catalana de Podemos, En Comú Podem, logró seis el pasado 28 de abril. Si presentan su lista, los errejonistas esperan arañar la mitad de esos escaños, al igual que planifican para Madrid.

La decisión sobre Barcelona se enmarca, además, en lo que Errejón planteó a los Comunes de Ada Colau. Los errejonistas pidieron a Colau que mantuviera la neutralidad entre Podemos y Más País, como informó La Vanguardia, pero recibió una respuesta negativa. De tal manera que Errejón considera que no le queda más margen que presentar una lista propia, con la esperanza de sumar a miembros federalistas de los comunes.

Otro escenario interesante para Errejón es el andaluz. También en este caso, y siempre como adelantó Vozpópuli, los errejonistas han mantenido contactos con federalistas que aspiran a tener una voz propia en el Congreso. Se trata de grupos que se inspiran en el regionalismo defendido también por otras formaciones, como Compromís y la Chunta aragonesista, con las que Más País ha llegado a acuerdos.

Crítica a Iglesias

El nuevo partido de Errejón se perfila así como un actor confederal, en el que cada partido quiere sumar fuerzas. La “horizontalidad” es una promesa que Errejón ha transmitido a sus aliados como método antitético al verticalismo de Unidas Podemos.

El pasado jueves, Más País ha formalizado un acuerdo con Equo para presentarse en 17 circunscripciones: todas las que envían al Congreso al menos siete diputados. El objetivo de Errejón es alcanzar los 15 escaños que le permitirían tener un grupo propio en el Parlamento. Además de Barcelona y Madrid, Errejón concurrirá en Málaga, Cádiz, Granada, Sevilla, Pontevedra, A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Vizcaya, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Valencia y Zaragoza.