Errejón amaga con no presentarse en Madrid si no puede realizar su proyecto

El dirigente de Podemos Íñigo Errejón ha amagado hoy con la posibilidad de no presentar su candidatura a la Comunidad de Madrid si no logra la autonomía suficiente para poder desarrollar un modelo de campaña 'ganadora' con un estilo y unas propuestas que conformen un "proyecto integral".

"Si se quiere lo desarrollo, si no se quiere es posible haya compañeros que estén en condiciones de hacerlo", ha dicho Errejón en una entrevista en el programa de radio "online" "Carne Cruda", en el que ha insistido que la negociación de su candidatura en Madrid sigue abierta y que quedan flecos por cerrar.

Según Errejón, que no ha querido bajar al detalle ni concretar cuáles son esos flecos pendientes, "poder llevar la campaña" con su propio estilo es una condición principal del encargo que hace tiempo le trasladó el partido y su secretario general, Pablo Iglesias.

"A mi se me encargó ponerme a trabajar en un proyecto y eso no es solo poner una cara, es tener capacidad de desarrollar un tipo de campaña, un estilo y unas propuestas que son un proyecto integral", ha explicado, si bien ha añadido que "ahora mismo" no contempla otro escenario que poder presentar su candidatura para "poder hacer una campaña ganadora".

Hacer bulto

Ha insistido en que el encargó de Iglesias fue "liderar una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid: "No se me encargó que hiciera bulto, ni que estuviera por estar ni que ocupara un cargo; y estoy trabajando para eso", ha asegurado.

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el momento elegido por el secretario general de la formación en Madrid, Ramón Espinar, para convocar las primarias. Cree que se ha "precipitado" y que, además, se pone el foco en las cuestiones internas de Podemos cuando deberían ponerlo en la "crisis moral y de Gobierno" en Madrid.

Pero una vez convocadas, ahora sostiene que no "tira la toalla" y sigue trabajando y que "quedan algunos días para poder encabezar una lista", en la que pretende integrar a Espinar, y a compañeros de otros sectores como la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, pero que también "pueda ofrecer garantías de derrotar al Gobierno" de Cristina Cifuentes.

Candidatura integradora

Su objetivo final es construir una candidatura en la que "todo el mundo se sienta cómodo, pero que gane" y para eso -recalca- "hay que hacer las cosas bien" y no retransmitir los detalles de una negociación, porque eso, igual que el haber precipitado las primarias, no ayuda al objetivo final.

En cualquier caso, Errejón avisa de que "lo importante no es hacer listas ni dibujitos en un papel", sino construir una alternativa con métodos de acuerdo y colaboración, "pero para poder ganar" Madrid.

Por ello, advierte de que se juegan "mucho" y de que es fundamental que "si se quiere un candidato", ese candidato "pueda llevar su propia campaña". "Creo que es de cajón", ha apostillado.

"No nos podríamos perdonar no estar a la altura, hacer las cosas bien nos obliga a ser más prudentes estos días", ha enfatizado el diputado de Podemos tras lamentar que ya hayan perdido casi una semana por una decisión "inexplicable" de querer celebrar las primarias al candidato y a las listas por separado, algo que ha celebrado que finalmente se haya corregido.

Ahora su objetivo es presentar un proyecto que salga ya, a un año de las elecciones, a decir: "Ni un error más. No va a volver a pasar en un año que volvamos a hablar de nuestras cosas cuando los madrileños están mirando si se pueden fiar de quién está en la Puerta del Sol" en el Gobierno regional.