Echenique le pide el acta: "Si yo fuera Errejón dimitiría, pero de algo tiene que vivir hasta mayo"

La maniobra de Íñigo Errejón para despegarse de las siglas que considera un lastre electoral vive este viernes su segundo capítulo y adquiere tintes dramáticos. La dirección de Podemos le pide ya abiertamente entregue su acta de diputado y se marche del partido que contribuyó a fundar.

"Yo si fuera él dimitiría, claro. Si te presentas por otro partido político y tienes un escaño conseguido presentándote como Podemos, lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que de algo tiene que vivir hasta mayo", ha asegurado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en la Cadena Ser.

El partido ha desplegado desde primera a varios portavoces por radios y televisiones para incrementar la presión pública sobre su ex número dos, al que descarta -de momento- abrir un expediente de expulsión. "Es evidente que Íñigo ha decidido presentarse por otra formación política, lo ha visto todo el mundo. Él ha elegido ir de la mano de Manuela y emprender un proyecto político personal. Yo creo que no hay que echar a nadie cuando uno se ha ido", ha argumentado Echenique.

¿Debilita o fortalece?

Pero Errejón se mantiene firme en que no hay motivos para irse de su partido. El todavía diputado en el Congreso no considera incompatible su militancia con presentarse bajo el plataforma de Manuela Carmena y no con las siglas de Podemos e IU como votaron las bases y decidieron los órganos de su formación.

"Prefiero rebajar el nivel de drama y ponerse de acuerdo en lo importante. Queríamos concurrir con Izquierda Unida, Equo y ahora con Carmena. ¿Eso debilita o fortalece? No creo que eso me coloque fuera de Podemos", sentenció Errejón a última hora de la noche. "Cada uno puede decir lo que quiera, por repetir muchas veces que la tierra es plana, no quiere decir que no sea una esfera", ha respondido Echenique.

El secretario general Pablo Iglesias, opinaba horas antes que el propio candidato se colocaba "fuera del partido" con la maniobra tejida a espaldas de la dirección y comunicada apenas unos minutos antes de hacerla pública.

Hubiéramos esperado más consideración con a formación que propuso a Carmena como candidata" Pablo Echenique

Echenique ha insistido en que dejarán las manos libres a Carmena para "que no gobiernen PP, Cs y Vox". "Viendo que Manuela ha decidido seguir este camino, estamos dispuestos a echarnos a un lado", ha rematado, aunque dejando un recado a la exjueza: "Hubiéramos esperado más consideración con a formación que propuso a Manuela Carmena como candidata".

El número tres de Podemos ha ratificado que la formación morada se presentará en la Comunidad de Madrid e competición con Errejón, aunque no ha dado pistas sobre quién podría encabezar esa candidatura ni de cómo se puede articular su relevo. El candidato fue designado orgánicamente y ratificado por la militancia. Todo -dice Echenique- lo decidirán "los órganos de Madrid". En cualquier caso, ha justificado así la estrategia: "Errejón no es Carmena. Es solvente, pero no ha gobernado ni tiene el tirón político de la alcaldesa", ha zanjado Echenique.

En este sentido, no ha descartado negociar con la plataforma de la alcaldesa y su hasta ahora candidato. "Habrá que hablar con todas las fuerzas, también con el partido de Carmena y Errejón", ha rematado.