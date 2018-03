ERC recula y acepta a Jordi Sànchez como candidato

Que Junqueras sí. Que Junqueras no. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha matizado este sábado sus propias palabras: su partido no plantea Junqueras como candidato a la presidencia. Lo ha dicho en declaraciones a RAC1, en un intento por apoyar a Jordi Sànchez, el candidato propuesto esta semana por Carles Puigdemont.

Sabrià ha asegurado este sábado que si el nombre que sale del acuerdo con JuntsxCat y la CUP es el del exlíder de la ANC, los republicanos lo respaldarían. "Nunca hemos dicho lo contrario", ha añadido.

En este contexto, ha dejado claro que Junqueras no está "en ningún caso sobre la mesa" como candidato a la investidura, por lo que la única propuesta es la de Sànchez.

Preguntado por las negociaciones, el portavoz de ERC ha subrayado que van "muy bien" y que esperan poder anunciar un pacto "muy pronto". "No me haga decir si será este fin de semana. Pero si no lo es, será a principios de la próxima semana", ha apuntado Sabrià.

Las aclaraciones de Sabrià llegan un día después de que dijera, en la misma emisora, que "en la línea de la legitimidad, si el candidato no es Puigdemont, debería ser Oriol Junqueras". El portavoz aseguró que Sànchez no tenía por qué acabar siendo el candidato a president y valoró positivamente el paso atrás dado por Puigdemont al renunciar a ser el candidato.