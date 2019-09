ERC arremete contra Iglesias por bloquear la investidura y sigue dispuesto a apoyar a Sánchez

"Por ERC no será". El portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reiterado la disposición de su grupo parlamentario a facilitar la investidura de Pedro Sánchez con su abstención. Rufián ha arremetido contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado de pasearse por los platós de televisión "enfadado" y quejándose.

Rufián y la diputada Carolina Telechea se han entrevistado con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la portavoz socialista en el Parlamento, Adriana Lastra. Los dos partidos han discutido la propuesta de 370 medidas de Gobierno que lanzó Sánchez para desbloquear su investidura.

El portavoz de la formación republicana ha criticado el "párrafo nefasto" de ese documento que rechaza el referéndum en Cataluña. Y, sobre todo, el que habla de una crisis de convivencia en la comunidad catalana, que Rufián no reconoce.

En opinión de Rufián, esas expresiones sólo tratan de contentar al alma más "nacionalista y reaccionaria" del PSOE como la que representa, ha dicho, Javier Lambán, Emiliano García Page o Josep Borrell.

Disposición al diálogo

A pesar de ello, ERC ha mantenido su disposición al diálogo para facilitar la investidura de Sánchez. Los diputados republicanos se abstuvieron en la segunda votación de la investidura fallida de julio.

"Por ERC no séra", ha dicho. "No queremos darle una segunda oportunidad a la derecha (...) No queremos que el fascismo y la derecha gobiernen este país".

Rufián ha sido especialmente crítico con Iglesias. El diputado de ERC ha lamentado expresiones como las de "humillación" que utiliza el líder de Podemos para referirse a las ofertas del PSOE que no contemplan la coalición.

Y ha invitado a Iglesias a que acuda a la cárcel de Lledoners a visitar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, para que le explique qué es una humillación.

"Le tienen donde quieren", ha dicho Rufián sobre Iglesias. "Enfadado y quejándose por los platos de televisión".