Delgado se defiende en el Senado entre gritos de "dimisión" del PP

El PP ha logrado, gracias a su mayoría absoluta en el Senado, que se vote en la sesión plenaria de este martes la reprobación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuya dimisión piden los populares por su defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica y por su relación con el excomisario José Villarejo.

El grupo popular había intentado esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces incluir la moción con la reprobación en el orden del día, tras la sesión de control al Gobierno, pero el PSOE se opuso.

El portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, ha pedido alterar el orden del día al inicio de la sesión y el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha llamado a los parlamentarios a una votación que se ha saldado con 144 votos a favor, 80 en contra y 3 abstenciones.

"Dimisión, dimisión"

Delgado ha respondido a su primera pregunta en la sesión de control en el Senado sin entrar en la polémica sobre las grabaciones de la comida compartida con el excomisario José Villarejo, pero ha tenido que afrontar los gritos de "dimisión, dimisión" desde la bancada del PP.

Tras la pregunta, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha tenido que mandar callar a varios de los senadores, ante los gritos de "dimisión, dimisión" que se oyeron desde las bancadas populares y el barullo que se generó en el hemiciclo.

La senadora del PP Esther Muñoz se ha dirigido en numerosas ocasiones a Delgado llamándola "todavía ministra", la ha acusado de mentir, y ha finalizado su intervención instando a la ministra que "dimita ya" y no espere a su reprobación, que se votará esta tarde en el Senado a instancia de los populares.

Pero Delgado no ha querido entrar en las acusaciones de Muñoz, a la que ha replicando llamándola "todavía portavoz de Justicia del PP", y le ha dicho que no va a contestar a sus afirmaciones "porque no lo merece".

Delgado se ha limitado a ratificar, sobre los indultos que el Gobierno ha respetado "escrupulosamente" la independencia judicial, y es el anterior Ejecutivo del PP el que ha intentado interferir en el poder judicial "sistemáticamente".

La ministra ha abandonado el Senado tras responder a las preguntas y antes de que se vote la moción del PP.