Ciudadanos apoyará la investidura de Gabilondo si Cifuentes no cae en breve plazo

Albert Rivera se prepara para un largo pulso con Mariano Rajoy que, cree, acabará con la renuncia de Cristina Cifuentes en base al precedente murciano -la caída de Pedro Antonio Sánchez-, aunque ni él ni su entorno acaban de tenerlas todas consigo. Lo que sí tienen claro es que, si Mariano Rajoy no ha hecho caer a la presidenta madrileña antes de fin de mes, apoyarán con PSOE y Podemos la convocatoria de un pleno para sacar adelante la moción de censura del socialista Ángel Gabilondo.

No es la opción que más le gusta a Ciudadanos ni la más natural, la investidura de otro candidato del PP, dicen, pero incluso creen los de Rivera que, si tienen que apoyar a Gabilondo, no solo va a quedar descabezado el PP, sino que pueden ponérselo muy difícil al exministro socialista para gobernar.

De momento, el secretario general de C's, José Manuel Villegas, confesaba a los periodistas este miércoles en el Congreso que, conociendo al presidente del Gobierno, el asunto "va para largo". Y no le faltaba razón. A la misma hora, en la Puerta del Sol el entorno de la presidenta madrileña deslizaba la idea que ayer mismo adelantaba Vozpópuli: ella no va a hacer algo distinto a lo que quiera el presidente del Gobierno. Entre otras razones porque está siendo un trago muy duro en lo personal.

Los de Ciudadanos van a dar cierto plazo al PP madrileño para que 'digiera' la marcha de la presidenta madrileña, pero tienen claro que apoyarán a Gabilondo si es necesario para desalojarla

"Se irá cuando se lo pida", insistían estas fuentes, consciente de que en el PP regional sigue teniendo una mayoría que considera "injusto" que tuviera que dejar el cargo por un asunto menor en comparación a la corrupción del caso Púnica o el caso Gürtel y hay que preparar la transición y el relato de la misma.

Lo sorprendente fue la respuesta casi inmediata en La Moncloa: cuando Rajoy aterrice en España procedente de Argentina, este jueves, no tiene previsto reunirse de forma inminente con Cifuentes porque "no hay urgencia", explicaban fuentes gubernamentales a Efe; la "prisa" la tiene Ciudadanos, no el PP.

Cuando Rajoy llegue tiene un almuerzo con los Reyes y el príncipe heredero al trono en Arabia Saudí, seguido de una reunión con él en La Moncloa por la tarde; para la reunión con Cifuentes solo quedaría espacio hoy por la noche porque durante toda la mañana del viernes el jefe del Ejecutivo ya estará en clave de Consejo de Ministros.

Los de Rivera han bajado el 'ruido' de su enfrentamiento con Génova y ahora señalan que Maillo no ha puesto ningún nombre encima de la mesa, pero no van a apoyar un candidato salpicado por corrupción

Villegas tenía razón en sus sospechas y, posteriormente, el propio Rivera aclaraba a los periodistas que "hay que entender que el PP necesita tiempo para digerir su situación" y para designar al sustituto de Cristina Cifuentes, que no es fácil por los equilibrios de poder interno en un partido muy tocado en Madrid por la corrupción y el descabezamiento, primero, de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, y ahora de Cifuentes.

Tanto Villegas como Rivera se desdecían de lo afirmado el día anterior, aclarando que el negociador del PP, su coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, no ha puesto sobre la mesa ningún nombre. Pero, extraofcialmente, sí se sabe que Génova tiene encima de la mesa las candidaturas del consejero de Presidencia, Ángel Garrido, y del consejero de Medio Ambiente y exalcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán.

La formación naranja sostiene oficialmente que no tiene nada que decir porque no les conoce, pero otras fuentes del partido señalan que Rivera no está dispuesto a apoyar a Rollán porque le ha salpicado el caso Púnica; de hecho, Villegas, en sus declaraciones públicas señaló que "a poder ser" estaría bien que el candidato no esté salpicado por ninguna corruptela.

A la espera de que la Asamblea fije día de Pleno para el debate de la moción de censura que encabezará Gabilondo -el 7 de mayo acaba el plazo- Rivera insiste en que el 2 de mayo no lo puede presidir Cifuentes

A la espera de que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, fije día de Pleno para el debate de la moción de censura que encabezará el socialista Ángel Gabilondo -el 7 de mayo acaba el plazo-, los de Rivera se están aferrando al hecho de que el 2 de mayo, Día de la Comunidad, ya tendría que haber un nuevo inquilino en la Puerta del Sol; pero, a juzgar por los 70 días que Rajoy tardó en dejar caer al anterior presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, por presión de Ciudadanos, tampoco eso está claro.