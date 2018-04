Cifuentes no puede renunciar a su título de máster universitario

A efectos prácticos, la renuncia de Cristina Cifuentes a su Máster en Derecho Público del Estado Autonómico cursado en la Universidad Rey Juan Carlos no sirve para anular el título. Según fuentes del Ministerio de Educación es la universidad la que tiene que solicitar al ministerio apertura del procedimiento para la retirada de un título del Registro Nacional de Titulados.

Un paso que el rector de la URJC, Javier Ramos, no ha dado aún, ya que, según ha explicado, sólo solicitará su retirada si los órganos judiciales competentes se pronuncian y determinan que es falso. "Aunque los medios de comunicación y una parte importante de la sociedad nos solicita la retirada del título de la alumna Cristina Cifuentes Cuencas, tengo que insistir en que este proceso no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales. No tengan ninguna duda de que, de confirmarse el delito de falsedad documental, solicitaremos al Ministerio de Educación su retirada", ha aclarado Ramos en una tribuna publicada por 'El País'.

Fuentes ministeriales señalan que el departamento gobernado por Íñigo Méndez de Vigo está a la espera de que la universidad inicie ese procedimiento y les sea comunicado. Por otro lado, fuentes universitarias aseguran que ningún alumno "puede renunciar a un título oficial porque no es un premio, sino la constatación de una realidad". Una realidad que refleja "que se cursó una titulación y que se aprobó".

"Se puede renunciar a un Honoris Causa o no decir que eres titulado , pero en los archivos de la universidad vas a seguir figurando", apuntan las mismas fuentes. Las declaraciones coinciden con las de otras fuentes académicas pertenecientes a otras universidades fuera de la Comunidad de Madrid consultadas por este diario.

"La verdad es que el de Cifuentes sería el primer caso en el que universidad pública española pide retirar el título de máster a un alumno. Solo sería nulo si la universidad realiza el proceso a la inversa, es decir, en lugar de pedir el alta de los títulos en el Registro Nacional para un estudiante, pide la baja", señalan.

Título oficial

En la actualidad es la Fiscalía de Móstoles la que está investigando la validez del proceso por el cual la alumna Cifuentes obtuvo su título de Máster. Dentro de la categoría que hay de Másters, el de Derecho Público del estado Autonómico se enmarca en los de tipo universitario, es decir, aquellos que tienen un carácter oficial y están regulados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Por tanto, está homologado en los 47 países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). "Tienen un carácter orientado a la investigación académica, y son imprescindibles para la realización de un doctorado", explican fuentes universitarias.