Chivite dice que el compromiso del Gobierno de Navarra con las víctimas de ETA "es claro y es fuerte"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el compromiso de su ejecutivo con las víctimas de ETA "es claro y es fuerte" y ha criticado "la instrumentalización de las víctimas".

Chivite ha asistido este viernes en Berriozar al homenaje a Francisco Casanova, en el aniversario de su asesinato a manos de ETA. Un acto en el que ha sido increpada por algunos de los asistentes. Además, en su intervención, la portavoz de Vecinos de Paz, organizadora del acto, Maribel Vals, ha acusado a la presidenta de "echarse en las garras de los proetarras".

"María Chivite lleva viniendo a este acto más de diez años. Lo hice como ciudadana, como militante del Partido Socialista, como secretaria general y, desde luego, no podía faltar como presidenta del Gobierno", ha recalcado.

Chivite ha aseverado que "el compromiso del Gobierno de Navarra con las víctimas, con la memoria, con la justicia y con la reparación es claro y es fuerte".

"Puedo comprender el enfado, pero la instrumentalización de las víctimas, pues como que no. No sé si a la familia de Isaias Carrasco le gustarán mucho estas cosas", ha añadido la presidenta haciendo referencia a un momento del acto en el que Maribel Vals ha citado a las víctimas del Partido Socialista asesinadas por ETA, entre ellas Isaias Carrasco, para después acusar a Chivite de "dejarlas de lado" para "echarse esos otros compañeros que no condenan la barbarie etarra".