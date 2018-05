El ex ministro socialista Corbacho, a un paso de fichar por la plataforma de Rivera

Celestino Corbacho está a un paso de convertirse en el primer fichaje político de la plataforma España Ciudadana, que Albert Rivera puso en marcha hace una semana. El ex ministro socialista y ex alcalde de Hospitalet ve la iniciativa con buenos ojos y admite que si le invitan a participar en algún acto en Cataluña se inclina por aceptar la invitación. Es el primer paso de Corbacho hacia Ciudadanos, partido que impulsa y monopoliza la plataforma.

Corbacho (Valverde de Leganés, 1949) abandonó el PSC a principios de este año. No tenía responsabilidad orgánica y trasladó a sus colaboradores más cercanos que se sentía menospreciado. Algunos medios catalanes han situado a Corbacho al frente de la candidatura de Ciudadanos a la alcaldía de Hospitalet de Llobregat en las elecciones municipales de mayo del 2019. Corbacho fue alcalde de la segunda ciudad más poblada de Cataluña entre 1994 y 2008.

14 años como alcalde

Corbacho niega esa posibilidad en conversación con Vozpópuli. Asegura que su intención al darse de baja del PSC no era pasarse a otro partido. Y dice que ni Ciudadanos le ha ofrecido liderar esa lista ni él tampoco ha planteado esa opción al partido naranja. El ex ministro dice que la alcaldía es un capítulo cerrado de su vida. “Estuve 14 años”, recuerda.

Pero Corbacho admite que su salida del PSC no era una retirada de la política. Sigue activo y pendiente de todos los movimientos que hay en Cataluña. Una de las últimas novedades es la plataforma España Ciudadana, que Rivera lanzó en un acto en Madrid hace poco más de una semana. Corbacho dice que le gusta el planteamiento y que se le invitan a participar lo más “probable es que diga sí”.

“Las plataformas no son nuevas. Pasqual Maragall creó Ciutadans pel canvi para impulsar su candidatura a la Generalitat”, dice. “En ese sentido y como espacio transversal y sin vinculación orgánica puede tener sentido”.

Fuentes de Ciudadanos en Cataluña explican que la relación con Corbacho es inmejorable. El ex ministro ha mostrado una gran sintonía política con las tesis que Inés Arrimadas defiende en Cataluña. Los partidos suelen ser muy discretos con estas cuestiones, pero se ha detectado la salida de numerosos afiliados del PSC a Ciudadanas en Hospitalet. La actual alcaldesa es la socialista Nuria Marín.

¿Corbacho, candidato de Cs?

La vinculación con la plataforma es una forma de apoyar al partido que la impulsa: Ciudadanos. Y a España Ciudadana le viene bien este tipo de apoyos, menos folclóricos y de menos pegada en las redes que el de Marta Sánchez pero que políticamente refrendan la idea de proyecto transversal que vende Rivera.

"Si me preguntas si a Corbacho se le ha ofrecido la candidatura, la respuesta es no", dicen desde Ciudadanos en Cataluña. Esa puerta, en función de determinadas circunstancias, quizá puede abrirse en un futuro no muy lejano. Ninguna de las dos partes quiere decir nunca jamás.

Corbacho confiesa tener una buena relación personal con Miguel García, líder de Ciudadanos en Hospitalet. García es una persona muy conocida en el municipio catalán. Presidió el club de fútbol de Hospitalet durante 20 años. Su nombre saltó a la prensa nacional cuando se negó a firmar un convenio a favor de las selecciones catalanas impulsado por Artur Mas en 2012.

El ex ministro sigue con preocupación los primero pasos del presidente Quim Torra. En su opinión, lo peor que está ocurriendo es que la fractura social, que hasta hace unos meses se limitaba a una guerra de banderas en los balcones, está afectando ya a la convivencia. Y cita como ejemplo el conflicto por las cruces amarillas en las playas.