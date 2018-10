Celaá: "He recibido mensajes de la derecha para denunciar el acoso que estamos sufriendo"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado este lunes que el Gobierno no se siente acorralado, siente "un frontal acoso" que no es político, es "personal". "Yo he recibido muchos mensajes de la derecha estos días para denunciarme el acoso sufrido por el Gobierno", ha asegurado la portavoz.

"Ojalá tuviéramos oposición política, la alternativa política no aparece por ningún lado, es un ataque personal", ha dicho la ministra de Educación en una entrevista para la Cadena SER. "El PP no quiere enterarse de que ha perdido el poder", ha añadido.

Celaá ha hablado sobre los audios de Villarejo en los que se involucra a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado,afirmando que se trata de un comisario que ha estado "amparado por los distintos gobiernos". Pero ha optado por "esperar a los tribunales" para ver cómo se resuelve este asunto. "Las grabaciones han entrado en la Audiencia Nacional y están siendo objeto de investigación", ha señalado.

La portavoz ha afirmado que "el término supuesto ha desaparecido" y es algo que arrolla la presunción de inocencia. "Hay una especie de investigación sobre la vida personal de cada miembro del gabinete", ha dicho. "Dentro de la ética pública debería estar que no se deberían utilizar informaciones que son de chantaje o que vienen de lugares oscuros", ha añadido.

En relación al primer aniversario del 1-O es "un día de triste memoria" en el que "no hay nada que celebrar"

La ministra señala que "son conversaciones que se producen en el ámbito de una conversación privada hace nueve años y no sabemos si fueron manipuladas y por eso la investigación".

El 1-O, "un día triste"

En relación al primer aniversario del 1-O es "un día de triste memoria" en el que "no hay nada que celebrar" y ha subrayado que hace un año "no fue un buen día para todo el imaginario independentista que se dio de bruces con la realidad".

"Todo el imaginario independentista se fue al suelo", ha añadido Celaá, que ha recalcado que lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña fue un acto ilegal sin ninguna consecuencia jurídica del que no puede emanar mandato alguno al pueblo.

Pero, en su opinión, lo peor fue que "ese día se visibilizó como nunca la fractura de la sociedad catalana".

Ha asegurado, sin embargo, que actualmente la situación es mejor que hace un año, porque el Gobierno ha abierto un "pasillo político" y una interlocución con las autoridades catalanas que, según ha dicho, ya está dando resultados.

Lo que ocurrió el sábado no puede volver a ocurrir", ha recalcado en alusión a los incidentes protagonizados por independentistas tras una manifestación

Sobre las acciones de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR), ha advertido de que el Govern tiene la obligación de mantener el orden en la calle y garantizar la libertad de manifestación.

"Lo que ocurrió el sábado no puede volver a ocurrir", ha recalcado la portavoz del Gobierno, en alusión a los incidentes protagonizados por independentistas tras una manifestación, y ha pedido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que "desarme la retórica" y "retire la emoción".