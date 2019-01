Pablo Casado se pone como gran objetivo recuperar el voto de quienes habiendo buscado el PP fuera del PP no lo han encontrado "ni lo van a encontrar". Y añadió que "a España no le va mejor con menos PP, al revés, nunca han mandado más los nacionalistas y los radicales".

En el cierre de la Convención Nacional de su partido, Casado pronunció un discurso potente con dos líneas muy claras: que nadie acepte imitaciones porque no hay más que un PP y que, cuando llegue al Gobierno, llevará a cabo la mayor devolución de libertades en la Historia de España.

"No hay alternativa a lo que representamos porque no basta per se el disfraz del PP ni versionar un karaoke" Pablo Casado

"Cada voto menos al PP es un paso más a los enemigos de España", dijo en dirección a quienes han abandonado el partido, y les prometió que no les van a defraudar porque el PP "es el partido de los balcones y queremos que esos compatriotas salgan de casa y vuelvan con nosotros".

Enlazó en este sentido con el partido abierto, la "casa grande" del centroderecha de la que habla Aznar. "Quiero un partido abierto de par en par". Reconoció que no están los tiempos ya para esperar a que vengan de regreso quienes se fueron sino que hay que ir a buscarlos "con respeto". También lanzó algunas invectivas a Vox, al que no mencionó, al señalar que "no hay alternativa a lo que representamos porque no basta ponerse el disfraz del PP ni versionar un karaoke". El PP, dijo, "tiene vocación de mayoría imbatible más que de minoría indomable".

Insisitió en la 'casa única' de la derecha, el concepto que agita José María Aznar, de la que mencionó que "no se puede unir España desuniendo el voto, al contrario, hay que unir el voro para unir de nuevo a los españoles".

Lanzó asimismo un compromiso a la sociedad, a la que le prometió la mayor devolución de libertades de la Historia de España. Una oferta amplia para abarcar todo el sentimiento del centroderecha nacional. Desde la defensa de la vida, lucha contra los golpistas, los símbolos, la libertad en la Educación, la inmigración controlada y legal, la prisión permanente revisable y la sustitución de la ley de Memoria Histórica por la de la Concordia.

La referencia a la defensa de la vida mereció explicación a parte. "Hemos dicho que, en caso de duda, siempre estaremos en favor de la vida, y que hay que ayudar a las mujeres que puedan tener su hijo". Nada de reforma de ley del aborto, algo que el 'nuevo PP' no ha planteado.

La batalla de Madrid

García Escudero, presidente del PP regional, reivindicó Madrid como una Comunidad gobernada por el PP con un empuje económico y social histórico. No es así e la capital, gobernada por la izquierda. Urgió al cambio en el para que la capital de España retorne el PP par que Madrid vuelva a ser Madrid, a la gran capital que siempre ha sido. "No buscamos dividir a los españoles con debates estériles, nos centramos en las cuestiones importantes, educación, empleo, sanidad, sin demagogias".

Enorme ovación en su reconocimiento a Mariano Rajoy y mucho menor a José Maria Aznar, allí presente. El aplausómetro está con Mariano. La gran ovación se reprodujo al mencionar a Juanma Moreno, gran protagonista de la jornada y, Pablo Casado, de adhesón casi unánime en la sala. "Hoy está el PP en bloque contigo, con nuestras fuerzas, esperanza e ilusión", añadió el presidente del Senado.