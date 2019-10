El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha descartado una abstención de su partido en cualquier caso para facilitar una investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones de noviembre y ha reivindicado "la moderación y la centralidad" para ensanchar las bases del partido como en su día hicieron José María Aznar y Mariano Rajoy. Además, ha pedido al líder del Ejecutivo que "rompa" con Torra.

Casado ha pedido la pasada noche al presidente del Gobierno en funciones que le coja el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y le diga que "rompe cualquier acuerdo institucional" con él. Sánchez "a lo mejor no lo hace (romper con Torra) por si lo necesita después del 10 de noviembre".

El popular ha insistido en que Sánchez y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, están "desbordados" por la situación de violencia que se ha producido en Cataluña tras la sentencia del procés, y ha reiterado que es preciso aplicar de "inmediato" la Ley de Seguridad Nacional.

"Es una emergencia nacional y para eso está esa ley, para dar una coordinación y un mando único", ha señalado el presidente del PP, quien ha considerado que "están faltando efectivos y medios materiales" en Cataluña.

Casado ha argumentado que "no es lógico que Torra, que alienta a la desobediencia", sea el máximo mandatario y responsable de los Mossos d'Esquadra, y ha apuntado que no pone en duda las "buenas intenciones de Interior" pero "ha habido situaciones que no se pueden tolerar".

Apuesta por el centro

En una entrevista en La Sexta, Casado ha recordado que Aznar llegó a Moncloa con el lema 'Centrados en la libertad' y que Rajoy logró mayoría absoluta con 'Centrados en ti'. Según ha añadido, sus predecesores han ganado cuando han "apelado a esa mayoría de españoles" que, "más allá de la ideología", pueden tener cabida en el PP. De hecho, ha señalado que los Estatutos del PP lo definen como un partido de centro reformista liberal.

Ante el tono que empleó en la pasada campaña electoral, en la que llegó a llamar "felón" a Sánchez, ha reconocido que tenía un "enfado sincero por la negociación" del Gobierno socialista en Pedralbes y la situación del PP tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. "El partido estaba deprimido y en shock", ha apostillado, para reconocer que en política se puede estar "más o menos acertado" pero la centralidad y la moderación han sido "eje central del partido".

Al ser preguntado si el PP podría abstenerse para facilitar una investidura de Pedro Sánchez, Casado ha descartado esa opción y ha recordado que el propio jefe del Ejecutivo en funciones ha dicho que quiere un gobierno de izquierdas. Además, ha subrayado que el PP es "la alternativa" al PSOE y que una gran coalición dejaría la oposición en manos de Podemos y de Vox. "España se quedaría sin alternativa", ha proclamado.

Sánchez "se ha equivocado" al ir a elecciones

Tras asegurar que Sánchez "se ha equivocado" llevando de nuevo a España a segundas elecciones, ha subrayado que "con un solo escaño más del PP" en las generales de noviembre habrá gobierno porque han demostrado "saber pactar tanto a izquierda como a derecha". Además, ha criticado que el jefe del Ejecutivo prometa ahora el desbloqueo cuando "tuvo cuatro opciones para hacerlo" tras el 28 de abril.

En cuanto a si estaría dispuesto a aceptar ministros de Vox si lo exigen como condición, el líder del PP ha subrayado que su "socio preferente" es Cs y ha añadido que el partido de Santiago Abascal no quiere entrar en los gobiernos. Además, ha destacado las cuestiones que les separan con Vox como la relativa a la supresión del Estado de las Autonomías.

En cuanto a los cambios en los cabezas de lista, como el hecho de que Juan José Cortes -padre de la pequeña Mari Luz- ya no lidere la lista al Congreso por Huelva, ha indicado que encabeza ahora la lista del Senado y que ha "escuchado las reclamaciones" del PP de Huelva. Además, ha señalado que la inclusión de periodistas, catedráticos o abogados en las candidaturas evidencian que son un partido "abierto".

Critica el viaje a Cuba

Al ser preguntado si mantiene que recuperará la Ley del Aborto de 1985 como anunció hace meses en La Sexta, ha asegurado que la actual ley de plazos está recurrida ante el TC, que aún no ha fallado. Hasta entonces, ha proseguido, el PP apuesta por aprobar una Ley de Maternidad para que aquellas mujeres que quieran ser madres tengan "todas la ayudas" y "ninguna presión familiar, económica o social" les impida serlo.

Por otra parte, ha criticado el viaje de los Reyes a Cuba. "Los viajes oficiales los decide el Gobierno pero me parece mala fecha el 11 de noviembre. Y no es el país más indicado para que las instituciones españolas visiten a una dictadura que, al igual que la de Venezuela, ha causado terrible miseria y opresión", ha manifestado, para añadir que España tiene que tener una posición "firme" para que se respeten los derechos humanos en España y "en todas partes".