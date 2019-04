Pablo Casado se ha mostrado optimista y triunfante ante la cita con las urnas del próximo domingo. El líder del PP ha vuelto a Cataluña, por vez tercera en esta campaña, para comprometerse a rescatar a la sociedad catalana "de los independentistas y recuperaremos el futuro para nuestros hijos". Casado ha puesto énfasis en negar que se haya olvidado del 155, como aseguran algunos dirigentes políticos rivales.

"Dicen que me he olvidado, que ya no lo menciono, no es verdad, ni lo demonizamos ni lo divinizamos", pero insistió en que "en el primer Consejo de Ministros instaré al cumplimiento de la Constitución a Quim Torra y activaremos ese artículo de la Constitución", ha subrayado. El líder del PP ha querido transmitir un prudente optimismo a sus seguidores, "hostigados, perseguidos, escracheados, amenazados", y les ha prometido una victoria en las urnas, "no sólo sumar para gobernar, sino también, vencer".

En la cúpula del PP están satisfechos con sus últimos trackings. Afirman que desde el domingo han subido al menos dos puntos en el voto directo. Este es el mensaje que ha transmitido Casado a su militancia y sus dirigentes catalanes. La victoria es posible.

También dedicó algunos ataques al candidato del PSOE, al asegurar que "no podemos tolerar que un caballo de Troya como Sánchez, que esconde a los independentistas y batasunos, entre por la puerta de la Moncloa para liquidar la Constitución".

La derecha no mata mujeres

La 'número uno' por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, transmitió también fe en el triunfo, y le devolvió a Sánchez sus críticas sobre la violencia de género al asegurar que "no hay un grupo de machos que se dedique a matar mujeres; la derecha no mata a mujeres igual que la izquierda tampoco". Y, recordó, eso sí, que hay organizaciones que "han matado a españoles sólo por el hecho de serlo", en el País Vasco, y en Cataluña y recordó los casos del alcalde Viola o al empresario Bultó, o que hirieron a tiros a Jiménez Losantos.