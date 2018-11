Calvo se burla de Montserrat: "Necesita una pareja artística que no soy yo. Se parece a Catilina"

Suma y sigue. Los rifirrafes entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la portavoz del Partido Popular, Dolors Montserrat, se han convertido en un clásico de las sesiones de control al Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque la de este miércoles ha incluido referencias al Israel del rey Salomón y a la Républica Romana de Cicerón.

Monserrat ha preguntado a la vicepresidenta si la paciencia de los españoles es infinita y Calvo ha ironizado y le ha contestado que no tiene ni idea, pero que de nueve y cuarto a nueve y media los miércoles se les agota esa paciencia al escucharla. "¡Qué preguntas hace usted! Necesita una pareja artística que no soy yo", ha rematado.

En alusión a las Catilinarias, los cuatro discursos que pronunció Cicerón después de ser descubierta y reprimida una conjura encabezada por el senador populista Catilina para dar un Golpe de Estado, ha replicado a Monstserrat que, queriendo ser Cicerón, cada día se parece más al conspirador romano que acaba con la paciencia de este.

El "abandono" al doctor Fuster

Previamente, la popular ha aprovechado la sesión de control para mezclar distintos asuntos de la actualidad para acusar al Gobierno de mentir. "Usted asombró a todos los españoles al justificar la metamorfosis de Pedro Sánchez. Como si fuese el rey Salomón, dividió a Pedro Sánchez en dos mitades: el doctor que ve clarísimo el delito de rebelión y al presidente que no ve nada", ha dicho.

"De esta forma usted acreditó que ustedes están en el Gobierno, pero que no son un Gobierno. Que son un Gobierno sin votos, que no avanzan ni gobiernan, y como no saben gobernar, manipulan la Abogacía del Estado, RTVE y el CIS; y mienten, manteniendo a la señora Delgado en el Consejo de Ministros. Por ello Europa no acepta sus cuentas y el Vaticano no acepta sus cuentos", ha añadido.

Para rematar Montserrat ha recriminado al Gobierno de Sánchez haya "abandonado al cardiólogo Fuster, que ha abandonado la presidencia del Consejo Asesor de Sanidad porque ustedes no le han cogido el teléfono en los últimos cinco meses". Según confirmaron fuentes del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas (CNIC) al medio especializado 'MedicosyPacientes', el hasta ahora presidente del Consejo Asesor de Sanidad, el doctor Valentín Fuster, ha dejado de ejercer el cargo que asumió oficialmente el pasado mes de julio de 2017, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial correspondiente.