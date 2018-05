Los CDR sustituyen las cruces por bufandas amarillas en la playa de Mataró

La convocatoria de plantada de cruces amarillas de los Comités de Defensa de la República en la playa de Mataró (Barcelona) ha sido sustituida por un despliegue de un centenar de bufandas amarillas dispuestas sobre la arena en forma de cruz ante la presencia de agentes de los mossos d'esquadra y de la policía local.

Durante la acción, que pretende reivindicar la libertad de los políticos soberanistas presos, se ha producido algún momento de tensión ante la presencia de un hombre contrario a la protesta que ha intentado retirar las cruces de ropa y que finalmente ha sido alejado del lugar por el dispositivo policial. Esta misma semana, tres personas habían resultado heridas en un enfrentamiento por motivos similares en Canet del Mar.

El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), había hecho el pasado viernes un llamamiento a los organizadores y detractores de la plantada de cruces amarillas en la playa del municipio para "evitar el conflicto".

Bon dia #Mataró! Més d'un centenar de persones s'ha aplegat a la platja però com està prou tapat no hem pogut prendre el sol! Així que de moment estenem les tovalloles... Aneu venint que serem per aquí tot el matí!#QuinaCreupic.twitter.com/rQhkAImENb