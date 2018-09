Barones del PP quieren a Aznar en sus campañas para frenar a Vox

Quieren a Aznar. Algunos dirigentes regionales del PP que habrán de concurrir a las elecciones de mayo, bien autonómicas o locales, quieren que su antiguo líder se incorpore a su campaña. En especial en aquellas zonas donde el crecimiento de Vox empieza a ser algo más que una anécdota. "Aznar todavía moviliza", comentan algunos de ellos. El expresidente "puede animar a mucho abstencionista nuestro y recuperar a gente que se fue a Ciudadanos por el tema catalán", añaden.

Pablo Casado presidió esta semana el comité de bienvenida del PP en el retorno de Aznar al Congreso. Desde su llegada a Génova, el nuevo presidente de los populares se ha deshecho en gestos hacia el fundador de su formación, de quien fue jefe de gabinete y estrecho colaborador. Este ostensible acercamiento levantó, en un primer momento, algunas suspicacias internas. Para la cúpula popular de entonces era poco menos que un apestado, un soberbio. Ahora quieren recuperar su 'proyecto político para gobernar sin bandazos", según declaraba Javier Maroto, número tres de Génova.

Protagonista tabernario

La intervención de Aznar en la comisión fue apoteósica, según estas fuentes. Envió a Gabriel Rufián al rincón de los histriónicos tabernarios y se ensañó especialmente con Pablo Iglesias, a quien definió como un 'peligro' para la democracia. Al diputado de Bildu le alineó directamente en el bando del terror.

"Estoy muy a gusto aquí, lo he pasado muy bien pero no piensen que voy a repetir", señaló al abandonar el Congreso. A algunos dirigentes del PP no les importaría contar de nuevo con él entre sus afilas. "Sólo soy un militante más", recordó. "Tenga por seguro que mi partido me quiere mucho, no sé si ocurre lo mismo con usted", le espetó al diputado de ERC. En diciembre de 2016, Aznar renunció a la presidencia de honor, rompió amarras con Rajoy y se afanó en dedicarle sonoros reproches, bien en intervenciones públicas o a través de escritos desde su plataforma Faes. Un bombardeo implacable y estridente que contrastaba con los elogios y carantoñas hacia el líder de Ciudadanos. Albert Rivera paría su sucesor.

Ahora es Mariano Rajoy quien se muestra alejado de la dirección de su partido. Respaldó desde la sombra a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias y no disimuló su escaso entusiasmo por el triunfo de Casado. La imagen del fin de fiesta del congreso extraordinario, en la que el presidente saliente, recién desalojado de Moncloa, no se dignó ponerse en pie para felicitar a su sucesor, resultó estrepitosa.

García, Maroto y Nieto elaboran estos días las listas para los diferentes comicios de mayo próximo

Teo García, Maroto y José Antonio Nieto, el exsecretario e Estado de Interior y actual responsable de Acción Electoral, elaboran estos días las listas para los diferentes comicios de mayo próximo. Es un trabajo farragoso e intenso, que antes elaboraba el equipo de Fernando Martínez Maillo bajo la supervisión de Dolores Cospedal. Llegan al cuartel general de Génova estas sugerencias sobre Aznar, a quien nadie le ha ofrecido ni pedido aún nada, "más que cariño", mencionan. Casado, al recibirlo hace dos meses en el despacho presidencial del PP, le dejó bien claro que cuenta con él.

El halcón de la derecha española, como le bautizó un veterano socialista, recupera actualidad y notoriedad. Al margen de su 'performance' paralmentaria, tiene libro en puertas y participa en actos muy especiales, como el de este jueves junto a Felipe González. "No sabemos si tiene ganas de acción, pero en el PP hay gente que quiere contar con él", dicen desde la cúspide de la formación conservadora.