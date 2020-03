BBVA reclamó información reservada a un policía a raíz de una noticia de 'Vozpópuli'

BBVA ha reconocido que solicitó información reservada a un inspector de Policía sobre un abogado catalán. Este hecho se ha confirmado tras descubrir la investigación interna del banco un correo de 4 de marzo de 2014 enviado por el entonces presidente de la entidad, Francisco González (FG), a su director de gabinete, Joaquín Gortari, en el que le adjuntaba un enlace a una noticia de Vozpópuli, cuyo titular era 'El asesor del socio del Barça que acabó con Rosell fue antes el azote de Bañuelos y de Luis del Rivero'. En este mensaje, FG reclamaba la atención de su subalterno, al que le conminó a hablar de la información de este medio: "Hablamos", le escribió en concreto el expresidente, que de esta forma iniciaba una investigación presuntamente "irregular" sobre el letrado Felipe Izquierdo.

"Este asunto nace de una petición del expresidente Francisco González, como muchos otros en los que se apoyaba en su Gabinete", reconoce Gortari en un escrito dirigido al banco, en el que asegura no recordar el motivo por el que estaba interesado en esta persona: "Ni siquiera recuerdo si me lo dijo. Era muy frecuente que el expresidente solicitara algo pero no me explicara para qué lo necesitaba. Quien conozca a Francisco González entenderá esto", completó este directivo de BBVA.

Sin embargo, el exjefe de gabinete de FG apunta en el escrito que al referirse la noticia de Vozpópuli a Luis del Rivero y Enrique Bañuelos, supone que asumió que las razones para pedir esa información tenían que ver con el interés del banco, pues sus respectivas empresas habían sido clientes: "Tenía entendido que nos habían dejado préstamos impagados", zanja Gortari.

Tanto Rivero como Bañuelos fueron dos de las personas presuntamente espiadas en 2004 y 2005 por el comisario José Manuel Villarejo por orden del BBVA con la intención de frustrar el intento de ambos empresarios de hacerse con un importante paquete de acciones del banco, y así apartar de la presidencia a Francisco González

Según reconoce ahora BBVA, el correo electrónico de FG dio inicio a una serie de averiguaciones sobre el abogado Izquierdo, quién habría mantenido litigios con Del Rivero y Bañuelos, que no estarían amparados en la legalidad: "En este caso ha actuado de manera claramente irregular y contraria al Código de Conducta del Grupo al haber contactado con una funcionario de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para solicitarte información reservada, personal y confidencial de una persona que no tenía vinculación personal, profesional o de cualquier otra índole con el banco", especifica el banco en el inicio del expediente dirigido al exjefe de gabinete de Francisco González, que acabó archivado.

Carpeta con documentación

"En la carpeta donde se ha encontrado esta documentación se incluye un informe de fecha 26 de marzo de 2014 que contiene el perfil del citado individuo facilitado por la fuente citada del inspector jefe", completa el banco, que pone de manifiesto que en ese dossier se hace referencia a información "personal, profesional, sus colaboradores, sus relaciones, participaciones societarias e información financiera, hasta el punto de concretar que tiene un préstamo hipotecario en Caixabank S.A", cuyo importe no reproduce este diario por respeto a la intimidad del afectado.

"Parte de esta información es privada y no es posible acceder a ella a través de fuentes públicas", prosigue el pliego de cargos remitido por los abogados de BBVA a Gortari, a quién le habían abierto un expediente de sanción, que finalmente fue archivado por falta de pruebas.

La defensa del exjefe de gabinete de FG que ha convencido al banco se basa, sobre todo, en que no se acordaba de los hechos. De forma textual, dice: "No consigo recordar detalles de este asunto porque han transcurrido más de 5 años, pero lo que se con absoluta seguridad es yo nunca he contactado con un funcionario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para solicitarle información reservada personal y confidencial".

En el escrito Gortari sí reconoce que "es posible" que hubiera llamado al entonces jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, amigo del cabecilla del clan policial, José Manuel Villarejo, y que fuera este quien le diera esta información y me enviara el informe: "Pero no puedo afirmarlo porque no lo recuerdo", reiteró el hombre de confianza de FG.

Sin embargo, la investigación interna del banco informa de que se encontró un correo impreso, que cuyo reverso Gortari habría escrito de forma manuscrita diferentes frases sobre el abogado catalán presuntamente espiado: "La fuente es un inspector-jefe amigo de un íntimo amigo de él, utiliza mucho a colectivos de usuarios, suele dejar tirados a los clientes-masa, es un mercenario sin ética y es íntimo amigo de Método 3".

La investigación forensic realizada con fecha de 24 de julio de 2019 por la firma PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre la actuación de Gortari, que ahora es director de AuditoríaInterna de BBVA detectó tres cadenas de correos electrónicos en las que el entonces jefe de Jefe de Servicios Legales, Auditoría y Cumplimiento, Eduardo Arbizu, solicitaba a varias personas referencias sobre el abogado espiado.

Y en entre los mensajes se incluye el informe anónimo. Pese a no identificarse al autor del documento, este incluye a modo de firma las iniciales M. E. Y en esas páginas se puede leer un perfil del abogado Izquierdo, en el que mencionan datos personales, incluyendo su DNI, estadocivil, titularidad de líneas de teléfono fijo, número de teléfono móvil, domicilio, "llegando incluso a decir que no era independentista, sino más bien al contrario", destaca PwC.

También se incluye en el dosier de BBVA información profesional y personal sobre su principal colaboradora, Sonia Anglada Gutiérrez. Y en un apartado denominado "Relaciones" se incluyen detalles de carácter tanto profesional como personal. Como por ejemplo hábitos nocturnos y de consumo de sustancias y también relativos a su supuesta amistad con el director de la agencia de detectives de Método 3, Francisco Horacio Marco Fernández.