Alfonso Alonso se niega a incorporar a Vox: "Incorporaremos a gente que les haya podido votar"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el líder de la formación a nivel nacional, Pablo Casado, no le va a proponer conformar una alianza en Euskadi con Vox, ya que "tampoco lo quiere él". "Nosotros no incorporaremos a Vox, incorporaremos a gente que ha podido votar a Vox", aclara.

En sendas entrevistas concedidas a El Correo y Deia, recogidas por Europa Press, Alonso afirma que tras la convención celebrada este viernes y sábado en Vitoria ve al partido "unido, recuperando la ilusión". Asimismo, dice sentirse "respaldado" por Pablo Casado.

En este sentido, incide en que es verdad que el PP "defiende lo mismo en todos los territorios", pero advierte de que "el PP no es igual en todos los territorios", algo que ve "compatible". "Tener un proyecto nacional tampoco es incompatible con tener uno propio y con personalidad. Es una conciliación de contrarios, un ánimo de concordia...", añade.

Tras defender que quiere una "alternativa al nacionalismo que sea profundamente vasca", apuesta por "construir una sociedad más abierta y decirle a la gente que confíe en nosotros". "Queremos ser alternativa a la vasca al PNV", expresa. Cuestionado por si aceptará una 'España Suma' o 'Euskadi Suma' con Vox, Alonso lo rechaza y dice que Pablo Casado tampoco se lo va a proponer porque "tampoco lo quiere él".

"Nosotros no incorporaremos a Vox, incorporaremos a gente que ha podido votar a Vox. A Vox no, porque defiende postulados contrarios a los del PP. Estamos muy alejados. Con Ciudadanos tenemos más cercanía y aun así tenemos dificultades", añade.

Álvarez de Toledo

Asimismo, reconoce que las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, fueron "un disgusto", pero "bien está lo que bien acaba", de tal forma que "las aguas han vuelto a su cauce".

Además, reconoce que tras escuchar las declaraciones de Álvarez de Toledo en contra de la foralidad, la escribió y "respondió a mi mensaje que 'mucho ánimo' y que fuera bien la convención".

Por último, afirma tener "autonomía" para alcanzar pactos con el PNV, aunque "actualmente lo que no veo es la posibilidad de pacto". "Creo que el PNV no nos respeta. No nos toma en serio", lamenta.