La Airef dice que el Gobierno no revisa los requisitos económicos para dar becas universitarias desde 2010

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal(Airef) ve "desfasados" los requisitos económicos de concesión de becas universitarias por parte del Gobierno. Según ha revelado la institución en su cuarto estudio sobre la revisión del gasto público (Spending Review), las autoridades no actualizan los criterios de acceso a las ayudas para estudiar en la universidad desde el curso 2010/2011.

Los umbrales de renta familiar son "escasos" y continúan siendo los mismos desde hace nueve años

La Airef asegura que los requisitos no se han adaptado a la realidad económica actual, por lo que los umbrales de renta familiar son "escasos" y continúan siendo los mismos desde hace nueve años. Además, la institución señala que existen "dificultades" en el personal de las universidades para comprobar temas fiscales y económicos en la fase de alegaciones.

Según el informe, el Estado gastó en becas universitarias cerca de 816 millones de euros en el curso 2016/2017, aproximadamente un 25% del total del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

Margen de mejora

Aunque la Airef concluye que el sistema actual ha contribuido a garantizar la igualdad de oportunidades, el análisis pone de manifiesto que "hay margen de mejora", sobre todo, en las becas de residencia, es decir, aquellas concedidas a estudiantes vulnerables que no residen en el hogar familiar.

Sin haber obtenido la beca, un 22% de los estudiantes no podría continuar en la universidad y hasta un 70% tendría que haber buscado un trabajo o haber pedido ayuda para costearse los estudios.

La Airef cree que la cuantía de las becas universitarias es suficiente en el caso de los estudiantes en situación vulnerableque residen en el hogar familiar, puesto que el coste medio por estudiar un curso es de 3.964 euros, casi el equivalente a los 3.920 euros de la cuantía de la beca.

El coste de estudiar en la universidad fuera de casa asciende a 6.664 euros, mientras que la cuantía de la ayuda es de 5.420 euros: no es suficiente

En cambio, si el alumno no reside en la vivienda familiar, la beca no es suficiente. La institución detalla que el coste por estudiar en la universidad fuera de casa asciende a 6.664 euros, mientras que la cuantía de la ayuda es de 5.420 euros. De hecho, un 22% de los beneficiarios de la beca alega que no cambió de residencia porque no se lo pudo permitir económicamente.

Un sistema "sin estrategia"

Según la Airef el diseño de sistema de becas no se enmarca dentro de una estrategia y el papel del Observatorio de ayudas hasta la actualidad es "escaso". Además, la entidad observa que las CCAA complementan de diferentes formas las becas del ministerio y denuncia la ausencia de un portal único con toda la oferta.

Una de las propuestas de la entidad es crear unidades centralizadas de gestión y trámite de becas universitarias en las distintas regiones con más de una universidad pública.

La Airef incide en la importancia de coordinar a las diferentes administraciones para simplificar la tramitación de las solicitudes. Otra de las sugerencias de la institución apunta a mejorar la divulgación de la oferta, ya que consideran que los estudiantes no están bien informados.

Un 17% de los estudiantes que cumplían con los criterior para ser becados no la solicitaron por falta de información

Solamente el 13% de estos recibió orientación sobre los gastos que tienen que afrontar por estudiar en la universidad, mientras que solo seis de cada 100 alumnos recibió información sobre ayudas.

Por ello, el estudio refleja que un 17% de los estudiantes que cumplían con los criterios para ser becados no la solicitaron por falta de información y uno de cada cuatro ni siquiera entiende los criterios para ser beneficiarios.

Adelantar convocatoria a enero

Finalmente, el informe concluye que los estudiantes no reciben la beca en el momento adecuado. Estas se convocan en el mes de agosto y los plazos para solicitarlas finalizan en octubre, cuando el curso académico ya ha empezado.

Este calendario implica que más del 70% de los becados reciban la ayuda entre los meses de enero y mayo, durante el segundo cuatrimestre, habiendo afrontado, sin beca, los costes económicos de, al menos, la mitad del curso. Por este motivo, la Airef propone adelantar la convocatoria de las becas al mes de enero y fijar el plazo de solicitud hasta marzo.

La tramitación y comunicación de la pre-concesión estaría condicionada a cumplir los requisitos académicos desde marzo a junio y, antes de que empiece el próximo curso, las becas estarían resueltas. Proponen también usar renta del último ejercicio económico disponible.