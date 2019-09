Casado y Álvarez de Toledo incendian el PP vasco: coqueteo con Díez y criticas a Alonso

El enfado del PP vasco con la dirección que encabeza Pablo Casado es monumental. Este viernes por la tarde arranca su convención en Vitoria. Un cónclave con el que los populares de Euskadi celebran con la intención de refundarse pero que inexorablemente, y para su disgusto, va a estar marcado por sus fuertes discrepancias con Génova 13. Los motivos son dos: el 'coqueteo' político con Rosa Díez adelantado por este diario y unas declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Es una pelea sin cuartel y ya sin disimulo. Porque las cosas nunca han estado bien entre unos y otros. Pero lo que está pasando estos días evidencia un choque casi irremisible entre el PP nacional y el PP vasco que dirige Alfonso Alonso. Ni en la estrategia ni en los tiempos están en la misma línea. O eso parece. A tenor del enfado mencionado, parece claro que que en la convención que se inicia esta tarde en la capital vasca no habrá otro tema de conversación.

Casado confirma, pero coquetea con Díez

La pasada semana, a sólo diez días de este cónclave, Casado ni siquiera había confirmado su presencia a pesar de que lógicamente había sido invitado para clausurarlo, como informó Vozpópuli. Este martes, por fin, trascendía que el presidente del PP acudiría a San Sebastián. Las aguas parecían calmadas. Pero era solo la calma que precede a la tempestad.

El acercamiento de Díez a Casado, palpable este jueves en un acto en el Congreso, no ha gustado nada a Alonso, Borja Sémper o Iñaki Oyarzábal. Los líderes del PP vasco no quieren ni imaginar que se confirme un posible fichaje de la ex líder de UPyD por el PP nacional. Ni lo contemplan. Así, el propio Alonso calificaba de "sorprendente" ese acercamiento por parte de una política a la que tildaba de "extraordinariamente versátil" y de "conversa".

La "tibieza"

La gota que colmaba el vaso de la paciencia del PP vasco fue el discurso de Álvarez de Toledo en una entrevista radiofónica con Esradio. La portavoz parlamentaria acusaba de "tibieza" a los populares vascos y recordaba su "fracaso" en las urnas, amén de reclamar la defensa de "la igualdad de todos los españoles". Esto último era un torpedo directo a la estrategia de Alonso y los suyos, empeñados en refundarse con una "voz propia".

En el PP vasco recuerdan que son sus cargos públicos y no Álvarez de Toledo quienes se jugaron al vida frente a ETA. No dan crédito a la manera en que Génova 13 ha irrumpido en su convención de este viernes y este sábado. Lo cierto es que Casado clausurará este sábado el encuentro. Y los ánimos están más que encendidos.