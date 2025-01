¿Sabe multiplicar Pedro Sánchez?

Fue intensa la polémica surgida en su día acerca de la tesis doctoral de Sánchez. Dos eran las cuestiones más controvertidas. Una, el posible plagio presente en numerosos pasajes del texto. Otra, la veracidad sobre la autoría de la tesis. En definitiva, se cuestionaba si la obra por la que Sánchez se convirtió en doctor en Economía era o no una tesis fake. Pasados unos años de la polémica, ha sido el propio Sánchez el que ha venido a sacarnos de cualquier posible duda y lo ha hecho en el primero de sus actos fúnebres destinado a conmemorar la muerte del general Franco.

En efecto, en su afán por resaltar que económicamente se vive ahora mejor que en el franquismo, el doctor Sánchez cometió una torpeza supina al intentar hacerlo comparando la renta per cápita de los españoles en 1975 (15.000 euros según dijo) con la actual (31.000 euros según afirmó también). Y se quedó tan pancho concluyendo su comparanza con un contundente “más del doble. Y ya está”. Afirmó también que los datos son incontestables. En realidad, lo único incontestable es la supina ignorancia que demostró el doctor Sánchez al comparar, sin más, dos importes monetarios distantes entre sí cincuenta años. Evidenció el presumiblemente doctor fake que desconoce la existencia de una cosa llamada inflación, fenómeno que, por depreciar el valor de la moneda, hace incomparables sin realizar un ajuste previo los importes monetarios que se corresponden con épocas distintas.

Los estudiantes de primero de Económicas, y muchos que ni siquiera cursan o han cursado dichos estudios, saben que para comparar un importe monetario de 1975 con otro de 2025 es preciso actualizar el primero a su valor real en la fecha del segundo. O lo que es lo mismo, multiplicarlo por la inflación habida entre una y otra fecha. Lo sabe cualquiera menos, al parecer, el doctor Sánchez que realizó la comparación sin actualizar a valor de 2025 el importe correspondiente a 1975. La barbaridad es mayúscula y la necedad del que la comete, copernicana. Pero sí, aunque pueda parecer mentira, tamaña estulticia la consumó en un acto público Sánchez, presidente del Gobierno, que cometió la burrada de omitir la multiplicación de la renta de 1975, expresado en moneda de aquel año, por la inflación habida desde entonces hasta 2025 para que los importes que pretendía comparar fueran realmente comparables. Vaya burrada.

Aún más, para evitar la burrada que cometió ni siquiera era imprescindible que realizara multiplicación alguna porque el Instituto Nacional de Estadística proporciona una herramienta que evita tener que hacerlo. En efecto, en su sede electrónica, el INE pone a disposición del que quiera un sencillo instrumento que permite actualizar automáticamente a euros constantes cualquier importe monetario correspondiente a cualquier año pasado. Y así, sin hacer operación matemática alguna, Sánchez hubiera podido realizar una comparación seria y técnicamente correcta entre la renta per cápita en España respectivamente existente en 1975 y en 2025. Pero, o no sabe que existe el INE o no sabe utilizar la herramienta a la que hemos aludido. Otra demostración de su ignorancia y/o de incapacidad. Pues bien, vamos a enseñarle pues “enseñar al que no sabe” es una bienaventuranza.

La actual renta per cápita de los españoles no es el doble de la que teníamos en 1975 como usted afirmó de manera contundente y gustándose, eso sí, mucho. Por el contrario, es solo un 15% de la de entonces. Expresado de modo alternativo, en términos reales la renta media en España en 1975 fue 6,7 veces la actual.

Querido doctor Sánchez -fake, pero doctor- acceda usted a la herramienta antes reseñada ordenando a un explorador de internet que le conduzca a “El IPC en un click – INE”. Una vez logrado el acceso, rellene las casillas relativas al “periodo a seleccionar” introduciendo como fecha inicial noviembre 1975 y como final noviembre 2024 -no existen datos más recientes-. En la casilla de la “renta a actualizar” introduzca 15.000, importe que usted mismo señaló como el de la renta per cápita de los españoles en 1975. Pulse entonces en la casilla “calcular” y verá que la herramienta del INE le indica que 15.000 euros de 1975 equivalen hoy a 209.220 euros. ¿Ve que fácil ha sido? hasta usted ha sabido hacerlo! Cierto que ha necesitado algo de ayuda, eso sí, pero lo ha podido hacer.

Y ahora, querido fake doctor, reflexione usted un poco, que reflexionar es gratis. ¿Qué es lo que resulta incontestable empleando sus propios términos? Pues que, en términos reales, la actual renta per cápita de los españoles no es el doble de la que teníamos en 1975 como usted afirmó de manera contundente y gustándose, eso sí, mucho. Por el contrario, es solo un 15% de la de entonces. Expresado de modo alternativo, en términos reales la renta media en España en 1975 fue 6,7 veces la actual. Doctor Sánchez, su ignorancia y su incapacidad le han llevado esta vez a hacer el ridículo, y lo ha hecho de forma tan descomunal que su burrada pasará a formar parte de la antología patria del disparate.

Las cifras de empleo

Ahora bien, siendo ciertas la ignorancia y la incapacidad técnicas auto reveladas por el fake doctor, no debe excluirse como posibilidad que, en su estrambótica comparanza, haya pesado también una voluntad de manipulación. No olvidemos que su Gobierno está especializado en aplicar una magia estadística mediante la que alteran fraudulentamente los datos económicos que desean alterar. Como ejemplo más palmario, las cifras de empleo y paro absolutamente manipuladas con el instrumento de los fijos discontinuos en lo que constituye el mayor fraude estadístico de la historia de España.

Si así fuera, nos encontraríamos ante la concurrencia de dos evidencias. De una parte, la clara voluntad manipuladora del doctor Sánchez. De otra, los errores que comete por su carácter marcadamente soberbio. Solo con una soberbia tan ilimitada como la suya se puede aspirar a que todos nos creamos sus engaños y a que nadie lo denuncie públicamente. En esta ocasión, tampoco lo ha logrado y como prueba queda aquí la denuncia de su enésima manipulación al comparar los datos corrientes -no constantes- de la renta per cápita existente en 1975 y en 2025.