Diccionario terminológico del 'brexit'

Acuerdo comercial: Acuerdo entre países por el cual, tras una exhaustiva negociación en el que se enfrentan distintos intereses y hay importantes concesiones por todas las partes, se reducen las trabas al comercio y se regulan aspectos complementarios. La complejidad de las cuestiones hace que –salvo en el caso de acuerdos con países muy pequeños– la duración media de dichos acuerdos sea de varios años, salvo para los defensores del brexit, que se ven capaces de negociar desde cero un acuerdo con Estados Unidos, China, Japón o Mercosur en unas pocas semanas.

Artículo 24 del GATT: Artículo del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que permite a los firmantes de un acuerdo comercial bilateral interino aplicar las disposiciones relativas a la eliminación de aranceles por un período de hasta 10 años, mientras se cierran los flecos de las negociaciones. Se aplica de mutuo acuerdo entre las partes y siempre que exista un texto previo acordado, salvo para los defensores del brexit, según los cuales este artículo es aplicable de forma unilateral por el Reino Unido y sin necesidad de texto previo (tan solo expresando su deseo de firmar uno), un truco aparentemente genial que obligaría a la Unión Europea (contra su voluntad) a dejar entrar sin aranceles todos los productos británicos.

Brexit a muerte, (do or die Brexit): Promesa de salir de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo, pese a que no hay ninguna posibilidad de renegociar el Acuerdo de Salida y pese a que la opción de una salida sin acuerdo es rechazada, según las encuestas, por un 70% de los británicos, y según la última votación en el Parlamento, por 400 de sus 620 miembros. Sinónimos: brexit a toda costa, brexit caiga quien caiga.

Brexit en condiciones OMC: (WTO Brexit). Brexit sin acuerdo, llamado así de forma eufemística porque mencionar a una institución internacional como la OMC suena a que las consecuencias no pueden ser tan malas, o a que habrá algún tipo de artículo recóndito u olvidado en el texto de adhesión a dicha institución del que nadie hasta ahora se haya dado cuenta y que permita evitar el desastre. Véase brexit sin acuerdo.

Brexit laborista: Opción de brexit propuesta por el líder del partido laborista, Jeremy Corbyn, según el cual se puede negociar una unión aduanera permanente, pero con pleno control sobre los aranceles, y con pleno acceso al mercado único, pero suprimiendo a voluntad aspectos esenciales como la libre circulación de personas, todo ello sin objeción alguna por parte de la UE. No tiene forma jurídica posible, pero Corbyn insiste en que sería la solución perfecta.

Brexit limpio (clean Brexit): Eufemismo. Véase brexit sin acuerdo.

Brexit sin acuerdo (no-deal): Salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, de modo que el Reino Unido adquirirá inmediatamente la condición de país tercero sin régimen preferencial. En términos de comercio de bienes, supone aplicar en frontera aranceles, inspecciones regulatorias, inspecciones sanitarias o fitosanitarias, ajustes de IVA e impuestos especiales; en términos de servicios, implica –por la pérdida de acceso al mercado único– la imposibilidad para las empresas de prestar servicios en otro país de la Unión Europea sin autorización previa. Según los defensores del brexit, esto es fantástico. Se puede evitar por ley o mediante una moción de censura al gobierno actual –y su sustitución por otro–, para lo cual, en teoría, existe mayoría más que suficiente en el Parlamento.

Brexit significa brexit (Brexit means Brexit): Frase supuestamente categórica que comenzó queriendo decir “la salida es un hecho” y que después de tres años ha terminado por significar algo más etéreo como “lo del brexit es así, qué le vamos a hacer”, de filosofía no muy distinta a la del “Fútbol es fútbol” de Vujadin Boskov.

Brexit sin acuerdo, pero controlado (managed no-deal): Brexit sin acuerdo, pero de forma que las fricciones comerciales y en materia de servicios resulten comodísimas y llevaderas para los alegres exportadores e importadores, felices con su nuevo pasaporte azul. Sinónimos: caos ordenado; cataclismo organizado; apocalipsis estructurado; hecatombe sistematizada. Véase brexit sin acuerdo.

Cláusula de nación más favorecida (MFN clause): Cláusula básica de funcionamiento del GATT por la cual, dentro del marco de una ronda de negociaciones de liberalización comercial, cualquier concesión arancelaria a un país ha de ser automáticamente extendida al resto de países (para evitar una discriminación geográfica). No se aplica, sin embargo, en el caso de acuerdos preferenciales regionales autorizados, siempre que abarquen la mayoría de los sectores (caso de la Unión Europea, NAFTA, CETA, etc.) para los cuales las ventajas arancelarias se aplican exclusivamente entre los firmantes. Según los defensores del brexit, sin embargo, el funcionamiento de esta cláusula es distinto, y se traduce simplemente en que, si tras la salida de la Unión Europea el Reino Unido suprime por completo todos sus aranceles frente al resto del mundo (en una jugada supuestamente genial), el resto del mundo (incluida la UE) tendría también que suprimir sus aranceles.

Democracia: En el Reino Unido, régimen según el cual una decisión tomada por 4 puntos de diferencia en un referéndum nacional tras una campaña llena de mentiras y desinformación y sobre una cuestión compleja ha de ser ejecutada a toda costa, aunque después se haya sabido que la implementación práctica de dicho acuerdo sea inaceptable o que causará un enorme daño a la economía y a los ciudadanos; también aunque estos últimos hayan cambiado de opinión dos años después, o aunque para lograrlo haya que suspender la actividad del Parlamento o burlar sus decisiones con juegos de plazos. Dícese también del proceso de elección de un nuevo primer ministro solo entre partidarios acérrimos del brexit afiliados al partido conservador y que suponen menos del 0,3% de la población. Úsese en expresiones grandilocuentes como “lo del brexit es una cuestión de democracia”.

Gobierno de concentración: Gobierno multipartidista formado en situaciones de emergencia nacional, y cuyo objetivo es normalmente solucionar un problema inminente (como la posibilidad de un brexit sin acuerdo) para dar paso enseguida a unas elecciones generales. Como gobierno transitorio, debe ser liderado por una persona neutral y de confianza, salvo en Reino Unido, donde Jeremy Corbyn insiste en que forzosamente tiene que ser él, mientras que conservadores rebeldes, liberal-demócratas y verdes consideran que puede ser cualquiera menos Corbyn.

Moción de censura: Voto de censura del Parlamento al gobierno y que obliga a este a dimitir inmediatamente y convocar elecciones anticipadas, salvo para los defensores del brexit, según los cuales se puede jugar con los plazos de dimisión y convocatoria para que, mientras tanto, se produzca –por prescripción del plazo y sin haber solicitado prórroga– un brexit sin acuerdo, justo lo que la moción de censura pretendía evitar. Véase “Democracia”.

Parlamento: Órgano representativo y legislativo supuestamente encargado de elaborar y aprobar leyes, controlar al ejecutivo y tomar decisiones, salvo en el caso del Reino Unido, donde solo se utiliza para discutir sobre el brexit y rechazar todo tipo de propuestas. En cualquier caso, representación última de la voluntad popular, salvo para los radicales del brexit, para quienes es una institución caduca y muy alejada de la voluntad popular.

Relación especial: Relación entre el Reino Unido y Estados Unidos por el cual este último hará todo tipo de concesiones comerciales tras el brexit, sin apenas contrapartidas, solo por amor a su antigua metrópoli. No es aplicable a problemas geopolíticos serios –como la captura por Irán de un petrolero británico–, en cuyo caso Estados Unidos se pondrá de perfil y el Reino Unido tendrá que seguir pidiendo ayuda a la UE.

Salvaguarda (backstop): En general, régimen de unión aduanera y alineamiento regulatorio con la Unión Europea aplicable a Irlanda del Norte e imprescindible desde el punto de vista técnico para poder evitar una frontera física en Irlanda y cumplir así con el espíritu de los Acuerdos de Viernes Santo. La parte de unión aduanera es también aplicable al resto del Reino Unido por solicitud expresa de este. Para un defensor del brexit, chantaje y ultraje inaceptable de la Unión Europea que obliga al Reino Unido a adoptar una unión aduanera y a Irlanda del Norte a tener un régimen comercial distinto que el resto del país. Véase “Soluciones alternativas”.

Soluciones alternativas (alternative arrangements): En relación con la frontera en Irlanda, eufemismo para denominar alguna solución tecnológica (hoy inexistente) que permita controlar de forma exhaustiva los bienes en frontera, incluidas las inspecciones sanitarias, sin ninguna infraestructura física, como por arte de magia. Según los defensores de brexit es perfectamente posible, a pesar de que no está disponible en ningún país del mundo.

Segundo referéndum: Posibilidad de consultar a los ciudadanos británicos si están dispuestos a aceptar un acuerdo ya negociado que no les gusta, salir de la Unión Europea sin acuerdo, o quedarse de una vez por todas. No es una repetición del de 2016, sino una ratificación (o rechazo) de su plasmación jurídica. Para un conservador defensor del brexit, vergüenza democrática inadmisible porque “el pueblo” (es decir, los que votaron leave) ya ha hablado. Para Jeremy Corbyn, escenario terrible en el que tendría que defender con la boca pequeña la permanencia en la UE mientras seguiría murmurando que él preferiría un brexit laborista.

Reino Unido: País formado por la unión de Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte. Esta unión es sagrada en el caso de la salvaguarda, en el sentido de que es inadmisible que Irlanda del Norte tenga un régimen comercial mínimamente distinto del resto; no es sagrada, sin embargo, en el caso de un brexit sin acuerdo, que los conservadores radicales están dispuestos a imponer, aunque ello implique que Escocia se independice, Irlanda del Norte se reunifique con la república de Irlanda y haya que buscar un nuevo nombre para la suma de Inglaterra y Gales.