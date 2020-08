España, ¿hacia la suspensión de pagos?

Bruselas, 9:45 de la mañana, el comisario económico Paolo ha terminado su tercer café mientras espera la visita de la vicepresidenta Nadiacon el dossier “Espagna” sobre la mesa. Lleva muchos días sin dormir. Un joven tosió durante el breve trayecto en un ascensor días atrás y espera con impaciencia el resultado de la PCR.

—Comisario, doña Nadia está aquí. —irrumpe un asistente.

—Hágala pasar, por favor.

Nadia no pasa por su mejor momento, derrotada en concurso para presidir el Eurogrupo y con los indicadores económicos en caída libre, realiza una visita importante a Paolo para hablar de la situación económica española tras las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo. Las ayudas económicas, plazos y condiciones, dependerán en gran medida del informe que emita la Comisión Europea. Nadia no se siente muy cómoda hablando de economía con Paolo. ¿Cómo ha llegado un periodista a ser comisario de economía de la UE? Nadia se lo pregunta muchas veces, pero es lo que hay.

--Mia cara Nadia. ¡Benvenuta!

—Grazie Paolo. Un placer volver a verte. Veo que tienes el dosier español en la mesa.

—Así es. Ya sabes que hemos sido muy generosos con las rectificaciones al cuadro macro que nos enviaste. Espero que tu Gobierno entienda que la previsión que hemos emitido en mayo de caer “sólo” un 10,9% este año será actualizada para acercarse a la cruda realidad. No podemos mantener esta ficción por mucho tiempo.

—Bueno Paolo, ambos estamos en el mismo barco. El otoño va a ser muy duro, y no lo digo sólo por el virus.

"Estamos en la L"

—Bien Nadia, ya sabes que tenéis que enviarnos el cuadro macro actualizado, porque el anterior no había por dónde cogerlo. ¿Qué novedades me traes?

—Buenas noticias Paolo. ¡Hemos tocado suelo! Ya no tendremos contracción. Estamos en “la L”.

—Más bien yo diría que habéis tocado suelo y estáis escarbando, Nadia. El PIB del segundo trimestre ha caído un 18,5, y el interanual un 22%%, mucho más que los países de referencia europeos. La gestión espantosa que estáis haciendo de la desescalada, con innumerables brotes y diecisiete organismos cada uno a lo suyo ha provocado que la demanda se contraiga aún más. Varios países vetan ira a España, y eso es letal para el turismo que caerá 2/3 respecto al 2019, la automoción, consumo privado y exportaciones en picado, en resumen, el PIB apunta que caerá este año un 20% como mínimo.

—Hemos aprobado más medidas para ayudar a trabajadores y empresas. ¡Incluso para entrar en su capital si es necesario! He enviado un resumen a los ministros de economía.

—Ya, Nadia… ¿y cómo lo vais a pagar? Muchos me han llamado diciendo que es inviable. Los socios no se fían de vuestras cuentas y previsiones. El dosier “Espagna” arroja datos muy preocupantes, especialmente después de los últimos datos que hemos conocido.

—¿Y qué dice ese dossier?

—Nada que tú no sepas, Nadia. Por ejemplo, la recaudación tributaria se ha hundido. Habéis recaudado 11.000 millones de euros menos que el año pasado hasta junio, mes en que los ingresos se han hundido un 30%, el agujero entre ingresos por cotizaciones y gastos de la Seguridad Social ya supera los 32.000 mil millones. A este paso, el déficit público superará el 15% en 2020.

—Bueno Paolo, ahora iniciamos una recuperación robusta….

—No es cierto Nadia. El empleo lo refleja. Habéis destruido más de un millón de empleos este año, eso sin contar los ERTEs que se convertirán en EREs. Las horas trabajadas, unidad básica de retribución, han caído un 26%. Esta terrible tendencia socavará el sistema de pensiones.

—Es una situación coyuntural…

—Es un asunto de confianza Nadia. En lo que va de año han salido del país más de 50.000 mil millones de euros de capital, estáis espantando la inversión. En Europa se están bajando los impuestos y vosotros habláis de subir. ¿Cómo podéis hacer eso a personas que cada día que pasa son más pobres? ¡Es inaudito!

—Es una cuestión de justicia fiscal…

—¿Con quién crees que estás hablando? Tú, y el resto del séquito tendremos nuestro puesto y la vida resuelta. Pero ¿qué hay de la gente? Quedarán condenados por la losa de la deuda. Hablando de deuda ¿sabes en qué nivel estáis de deuda PDE?

—La deuda está controlada…

—¿Controlada? Vamos a ver, Nadia. La deuda PDE a mayo, ya estaba en 1,25 billones de euros. Si consideramos la caída del PIB acumulada hasta junio, éste se sitúa en torno al billón de euros, por tanto la deuda PDE se sitúa en el 125%, y la deuda total, en el 170%. ¿Sabes lo que eso significa?

—Dímelo tú.

—Pues que “nuestros amigos” del Consejo Europeo no van a pasar por el aro sin condiciones drásticas que no queréis aceptar. La cosa no cambiará a la vuelta de vacaciones. El agujero del déficit y la deuda seguirán creciendo sin control y el grifo del BCE se cerrará. Por esta senda, vais derechos a la suspensión de pagos, salvo que hagáis un ajuste importante de las cuentas públicas, pero no en sanidad, educación y servicios sociales, Nadia, el ajuste debéis hacerlo en la industria política. ¿Te ha quedado claro, Nadia?

—Clarísimo Paolo. Y, según tú ¿cómo debo trasladar esto a mi presidente?

—Ni idea, Nadia, yo soy periodista y tú economista. Sólo te digo una cosa, esto son matemáticas, y tú, a diferencia de muchos de tus compañeros del Gobierno, creo que sabes sumar y restar.