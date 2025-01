Abascal triunfa en Washington

Albares, conocido en los ambientes como Napoleonchu, puede repetir hasta la afonía que eso de que te inviten a la toma de posesión de Trump es Bulgaria con V. Y como no hay menú sin postre ni bobochorrada gubernamental sin añadido, ha dicho que la invitación a Santiago Abascal, líder de VOX en España y de Patriots en la UE, ha sido personal. Imagino que habrá tenido que dormir una siesta por el ímprobo esfuerzo intelectual tras esa sesuda reflexión. En fin, dejando al citado Albares, lo que resta en pie es que sólo dos españoles han estado junto a Donald Trump en la jura de su cargo: Abascal y, por cuestiones de protocolo, la embajadora española Doña Ángeles Moreno Bau, diplomática de carrera -lo que es de agradecer- y de dilatada experiencia en una actividad política en la que, como definió el Príncipe de Talleyrand, hay que pensar dos veces lo que se va a decir para, finalmente, no decir nada.Muchos creen que la frase es de Winston Churchill, que habitualmente se la repetía a la gente del Foreign Office, pero no es suya. Ni falta que hace.



Obvio es decir que las relaciones entre Madrid y Washington están congeladas y que Trump no tiene la menor intención de provocar el deshielo, a pesar de que el wokismo hable tanto del cambio climático. Quizá por eso, sumado a que empieza a existir cierta sensación en la banda de Pedro de que para lo que les queda en el convento, se cagan dentro (con perdón), el tono anti yanqui que suele ser vocinglero, faltón y movido siempre por manos turbias, se ha disparado en la zurdería. En la cadena SER, Àngels Barceló se lamentaba con Bob Pop de que grupo Village People, grupo emblema y estandarte del movimiento gay, hubiese participado de la fiesta en homenaje a Trump. “Los homosexuales ricos y blancos se arriman al poder” decían ignorando, quizá, que el solista Víctor Willis es negro. Qué cosas.

Resumiendo, todo el who is who que está por el orden, la ley, la libertad, la justicia social, el control de las fronteras, la lucha en defensa de la civilización occidental, el anti mundialismo globalista que desea la dictadura del pensamiento único y lo “políticamente correcto”, en suma, lo que Milei adjetiva como la zurdería

Pero es que el mundo woke se empieza a desmoronar. Trump invitó a aquellos líderes mundiales que están en ese combate contra la sinrazón y esa pretensión ideológica de destruir al individuo fundiéndolo en una masa amorfa, dócil y carente de valores. Milei, de Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, Daniel Noboa, de Ecuador; la presidenta Meloni, de Italia, el presidente Orban, de Hungría y Bolsonaro, de Brasil. Tampoco se olvidó de cursar invitación a Marine Le Pen, a Nigel Farage, Matteo Salvini o Éric Zemmour. Esto último no ha debido hacerle mucha gracia a la señora Le Pen, por ser rival de éste. Resumiendo, todo el who is who -nos dejamos a mucha gente -que está por el orden, la ley, la libertad, la justicia social, el control de las fronteras, la lucha en defensa de la civilización occidental, el anti mundialismo globalista que desea la dictadura del pensamiento único y lo “políticamente correcto”, en suma, lo que Milei adjetiva como la zurdería.



Si Village People ya forma parte de la fachoesfera según la siempre docta Ser, excuso extenderme sobre los demás. Todos somos sospechosos a poco que discrepemos. Es el muevo totalitarismo disfrazado de colorinchis. Lógicamente, la Espantosa ha hecho una retransmisión tendenciosa impropia de un medio público serio y neutral. Los medios de la prensa del movimiento sanchista han hecho lo propio en sus ediciones digitales y ya verán la pechá de reír cuando empecemos esta misma noche a escuchar al escuadrón a caballo de los lanceros bengalíes monclovitas en las tertulias.



Deben escudriñar el futuro y no lo deben ver claro del todo, intuyo. Eso me trae a la memoria al hombre que está frente a una lápida en la que una calavera esculpida con una horrible sonrisa. Debajo se lee “Como tú te ves ahora, antes yo me ví; más como tú me ves a mí, has de verte tú”. Fatalidad, llaman los necios al Destino.