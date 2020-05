Obliguemos a llevar mascarilla de una vez por todas, sabiendo que es una de las medidas para prevenir un posible contagio, no la única y por sí sola no va a ser la panacea, pero un gesto tan simple como llevarla puesta puede evitar correr riesgos innecesarios. ¿A qué esperamos? Decir que es “altamente recomendable”, como ha dicho Fernando Simón en las últimas horas, es igual a nada. El mensaje al ciudadano debe ser claro y simple como seguro que recordarán lo fue en la campaña del preservativo 'Póntelo, pónselo'.

Llamada a la calma con los niños

Porque si seguimos con matices y con recomendaciones, estas cosas quedan al libre albedrío de cada uno y al sentido común de cada cuál y eso no nos lo podemos permitir, cuando aún no hemos acabado con el virus, cuando aún nos queda mucho para saber convivir con él sin que mueran más personas, sin que se saturen los hospitales e incluso nos queda mucho por saber sobre cómo puede afectar a nuestros niños, pese a que la Asociación Nacional de Pediatría haya hecho un llamamiento a la calma ante los datos oficiales que apuntan a un crecimiento de contagios entre la población infantil. Ser prudentes y responsables es lo que nos queda. Sólo hace dos meses que no nos esperábamos este tsunami viral devastador, sólo dos meses y a juzgar por lo que vemos en las calles parece que la memoria humana colectiva está en la UCI.

Como con el preservativo, algo parecido bien se podría hacer con la mascarilla, un Póntela, pónsela -a tus hijos, a tus abuelos a todo aquel con el que convivas-. Sólo en las últimas 24 horas llegamos a estar cerca de los 200 muertos en España. Es evidente que debemos salir a trabajar y reactivar la economía, no podemos hundirnos más en la miseria, pero hagámoslo con cabeza sabiendo que hay cosas que dependen sólo de nosotros, y pese a que nuestros políticos no nos dan muy buen ejemplo, hagamos caso de las eminencias médicas de este país que están en hospitales de referencia y que, día sí día también, nos remarcan las tres claves que tenemos en nuestras manos si queremos protegernos frente al coronavirus: Utilizar mascarilla al salir a la calle vayas donde vayas y estés donde estés a no ser que vayas a estar solo; lavarte frecuentemente las manos; y mantener una distancia de dos metros ante otra persona.

Dos buenos ejemplos

Y esas tres medidas juntas o por separado difícilmente se están cumpliendo, o soy la única que pasea por calles en las que ve a grupos hablar sin ningún tipo ni de protección con mascarilla ni de distancia social, por no decir de todas aquellas personas que quedan para entrenar sin respetarse entre ellos ni respetar a los demás. Nuevamente nuestros abuelos nos siguen dando un buen ejemplo de lo que se debe hacer al salir a pasear teniendo en cuenta que lo de distanciarse de la gente no sólo depende de uno mismo y el salir con la mascarilla sí. Los chinos nos siguen dando lecciones de uso de mascarilla y de desinfección y limpieza de espacios públicos. Aquí ni mascarillas para todos, ni brigadas de limpieza diarias, ni controles generalizados de temperatura. Seguimos para bingo. Cuídense.