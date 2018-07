George Soros, Pedro Sánchez y el separatismo catalán

Un recién llegado a La Moncloa Pedro Sánchez recibió a George Soros de manera privada. Se entrevistó con el flamante presidente y con el ministro Josep Borrell para cenar después con Javier Solana y Narcís Serra. Moncloa declinó comentar la reunión. “No podemos confirmar con quién se ve el presidente salvo que sea agenda oficial”.

¿Quién es Soros y a que se dedica en la actualidad?

Soros es un especulador financiero con una fortuna estimada en 22.000 millones de dólares. Es de los que se mueven entre las bambalinas del poder, del poder real, perfectamente capaz, por ejemplo, de hacer caer la libra. Recuerden aquel 16 de septiembre de 1992, el “Miércoles Negro”, en el que consiguió hundir la moneda británica. Aquello dio via libre al Euro, con todas las consecuencias económicas y políticas subsiguientes. El Tesoro Británico perdió más de 3.400 millones de libras esterlinas en aquella operación de alta finanza, mientras que Soros se embolsó más de mil millones de dólares.

En 2017, siendo una de las mayores fortunas del mundo según Forbes, decidió transferir de manera sorprendente cerca de 18.000 millones de dólares a su fundación Open SocietyFoundations, OSF, pasando a ser, según The Wall Street Journal, el segundo grupo sin ánimo de lucro de los EEUU. Desde entonces, no hay asunto delicado en política internacional en el que el multimillonario y su organización no aparezcan. Por citar solo algunos casos que implican intereses geoestratégicos importantísimos, tenemos el Sahara Occidental, Kosovo, Sudán del Sur, el movimiento sirio opositor a Bashar Al Assad, la caída del ucraniano Víktor Lanukovich o el separatismo catalán.

Soros financia a más de cincuenta ONGs que son, en palabras del ex oficial del Servicio de Inteligencia y Seguridad del Canadá Juneau-Katsuya “Un nido de espías”. Descubrir al servicio de quién, es otro cantar.

La fundación de Soros ayudó al Diplocat, dando cobertura a las tesis separatistas en todo el mundo

Veamos de manera concreta cómo Soros ha acudido en auxilio de los separatistas, prestándoles su apoyo tanto político como económico. La OSF de Soros ayudó, y no poco, al Diplocat, el instrumento del que se han valido los gobiernos nacionalistas para dar difusión a su discurso separatista. Mediante el Independent Diplomat, un lobby poderosísimo a nivel internacional financiado por la OSF, es decir, por el propio Soros, fundada por el diplomático británico Carne Ross, Soros ha dado cobertura a las tesis separatistas en todo el mundo. Cerca de treinta mil dólares al Diplocat o alrededor de trescientos mil dólares al periódico digital de Bruselas pro separatismo Eurobserver son ejemplos de esa ayuda, aunque lo más importante es el trabajo de lobby.

Con su influencia, no es extraño que Finlandia diera apoyo al procés catalán, si tenemos en cuenta que el gobierno de Finlandia está en la página oficial de ID. Así se entiende que el presidente finlandés SauliNiinistö y el ministro de asuntos exteriores Timo Sioni se escandalizaran ante la supuesta violencia policial del 1-O y exigieran abrir negociaciones entre España y Puigdemont. Tampoco es raro que el ex President acudiera a dicho país en marzo pasado a dar una conferencia en Helsinki o que visitara a algunos parlamentarios finlandeses. Quien manda, manda. Pero pecaríamos de ingenuos si pensásemos en Soros como en un revolucionario, partidario de las causas perdidas. No se llega a tener su fortuna repartiendo caramelos a los huérfanos.

Siempre es el dinero

En tiempos de Artur Mas Independent Diplomat se llevó en solo dos años 1,6 millones de euros. Otro ejemplo: en el 2016 un solo colaborador de Soros, relacionado con la OSF, cobró 50.000 euros por una conferencia organizada por los separatistas. Nunca se dieron razones. Todo lo que rodea a este personaje, nacido en Budapest en 1930 con el nombre de Gyorgy Schwartz, es, como mínimo, turbio. No es ocasión de explayarse acerca de los rumores acerca de sus comprometedoras relaciones con los ocupantes nazis de su país, rumores que apuntan a que podría haber colaborado con estos antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial y emigrar a Londres. Hagamos tan solo un alto de memoria respecto al casi medio millón de judíos húngaros asesinados en los campos de exterminio de Hitler.

Siguiendo con la relación entre Soros y el separatismo catalán, debemos mencionar el nombre de Jordi Vaquer, a la sazón director regional para Europa de la OSF. Actúa singularmente en Barcelona auxiliando de manera especial al CIDOB, Centro de Estudio y Documentación Internacionales de Barcelona. Dicha entidad se ha distinguido por ser uno de los portavoces más conspicuos del movimiento separatista, elaborando informes en favor de éste que han llegado a emplear la ex Convergencia o Esquerra en el Parlamento Europeo. Esto no debería sorprender a nadie, porque en los miles de informes filtrados por el portal DCLeaks – 2.576, para ser más exactos – había uno relacionado con Soros titulado “Mapeo de aliados de confianza” correspondiente al periodo 2.014/2019, elaborado por Kumquat Consult, en el que constan 226 eurodiputados considerados afines a la OSF. El total de miembros de la cámara europea es de 751, o sea, cerca del treinta por ciento de políticos fieles a Soros.

¿Las contrapartidas? Soros tiene muchos intereses económicos en nuestro país. Iberdrola, FCC, Bankia, Liberbank o Caixa Catalunya – sí, la de Narcís Serra, ahora en los tribunales a causa de su gestión en dicha entidad – son algunas de ellas. Se calcula que ha invertido trescientos cincuenta millones en España.

Se calcula que Soros ha invertiduo trescientos cincuenta millones en España

Soros ha adquirido también numerosas propiedades. Curiosamente, en Barcelona, la anticapitalista y podemita Barcelona de Ada Colau. A través de Inmobiliaria Hispania es propietario de 213 apartamentos y 230 plazas de garaje en Diagonal Mar, aquel barrio que se creó a raíz de los JJOO de Barcelona y que debía ser una barriada modélica para las clases populares. Dicen que ahora se está centrando en comprar edificios de apartamentos turísticos y hoteles. Con la política del actual ayuntamiento, la deceleración en el sector hotelero le permitiría comprar a precio de saldo.

Por cierto, circula por los buzones un folleto que ha denunciado oportunamente el portal Dolça Catalunya, de obligada visita, en el que unos cuantos firmantes denuncian a España como estado antidemocrático. Ahí está Ómnium – más de diez millones recibidos en subvenciones procedentes de fondos públicos -, Irídia – quilombo de Podemos y Colau -, Novact – más del 95% de sus ingresos se obtienen a través de subvenciones de instituciones catalanas y de, tiene tela, la AgenciaEspañola de Cooperación al Desarrollo – y, amén de otros personajes igualmente curiosos, el Institut de Drets Humans deCatalunya, cuyo 59% de ingresos, 88.066 euros, proceden de subvenciones directas, viniendo más de la mitad de los mismos de… si, de George Soros.

Podríamos seguir, pero, para muestra, valen estos botones. No se crean lo que dicen los políticos porque, ¿saben?, todos tienen el culo alquilado. Seguramente, al mismo propietario. Y así se escribe la historia.