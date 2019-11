Este es el último vídeo viral que ya ha provocado un millón de reacciones en Twitter

La red está llena de gente creativa y ocurrente. La última idea en forma de vídeo que un usuario ha llevado a Twitter ya cuenta con cientos de miles de reacciones y 'me gusta' y en ella aparece gente corriendo, caras asustadas, caídas y... un dinosaurio.

Mediante la app para móvil Tik Tok, en la que se puede poner música a situaciones cotidianas, un usuario ha creado una escena propia de una película de Parque Jurásico.

El joven gira en una esquina a gran velocidad y continúa corriendo por la calle. Muchos se le quedan mirando ante la poco habitual situación de ver a alguien corriendo en medio de una calle tan transitada, otros se asustan al verle aparecer.

Sin embargo, la sorpresa real llega segundos después cuando, sin que los viandantes se den cuenta, tras el joven que corre y detrás de la esquina, aparece un dinosaurio.

I’ve been laughing for 10 mins straight😭 pic.twitter.com/YWLypWrlLe — Naj📿 (@Zencsss) November 19, 2019

Pero no solo el dinosaurio es el protagonista, sino que aparece un hombre, que viste un uniforme de enfermero y cae al suelo al verlo y ya ha desatado las bromas en la red social.

Life comes at you fast 😭😭 pic.twitter.com/OwmL9CmUCL — Gift Sampson (@_Onyinye__) November 20, 2019

“You made me drop my croissant!” pic.twitter.com/1Gs1QbXC0Z — Black Women STAN Account (@b_martinjr) November 20, 2019

He gave up! I AM SCREAMING🤣🤣💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/Ag355Ezi7Y — CashMom (@Sachandii) November 20, 2019

Anyone see this nurse pulling his umbrella to fight but passed out😂 pic.twitter.com/tOL0RBVxgo — Divinus (@yomydivinus) November 20, 2019

Este vídeo, que ha subido una usuaria pasadas las doce de la pasada noche ya cuenta con más de 200.000 'RT' y ya supera 700.000 'me gusta', cifras que continúan creciendo por segundos.

"Imagina explicar esto a tu jefe"

Las reacciones tampoco han tardado en llegar: "Imagina tratar de explicar a tu jefe que llegas tarde porque te ha perseguido un dinosaurio", reza la usuaria que ha colgado el vídeo. Otros bromean con lo que dirían al propio dinosaurio: "¡Me hiciste soltar mi croissant!".

