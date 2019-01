Rosalía desvela detalles íntimos de su vida en Twitter

Ya nadie duda de que Rosalía es de las mejores artistas que tenemos actualmente en el panorama nacional e internacional. La crítica musical la adora y el público está rendido a sus pies. Sus seguidores le muestran su cariño y apoyo cada día en Twitter, donde la cantante es muy activa.

De hecho, este martes se dirigió a sus más de 160.000 seguidores y les lanzó una pregunta: "Estoy pa' vosotros. Preguntadme cositas y os respondo".

El tuit tiene más de 2.500 respuestas, y aunque Rosalía no ha contestado a todas las preguntas sí lo ha hecho a muchas de ellas. Recogemos las más destacadas, que nos dejan conocer más los detalles íntimos de la cantante.

Rosalía recuerda jugar con Barbies, Bratz y MyScene.

Su peli favorita es Mommy, de Dolan.

Me encanta Mommy de Dolan

"Todo me ha servido para aprender, y así seguiré".

Nono, no me arrepiento de nada de lo que hecho, todo me ha servido para aprender y así seguiré🙈