"De vergüenza": críticas contra Castells tras llevar cuatro meses desaparecido

El ministro de Universidades, Manuel Castells, se ha convertido en objetivo de las críticas en las redes sociales. Su última rueda de prensa fue el 23 de abril y desde entonces no se ha sabido nada de él hasta hoy, lunes 31 de agosto, que tenía previsto volver al trabajo con una reunión con las comunidades autónomas. Sin embargo, el Ministerio de Universidades acaba de dar a conocer que finalmente no podrá acudir a la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria "por estar convaleciente".

El pasado viernes 28 de agosto el ministro de Podemos se sometió a una operación quirúrgicade carácter no grave pero sí urgente, lo que le ha llevado a cancelar la cita, según ha comunicado la cartera.

Este jueves 3 de septiembre tiene en su agenda otro encuentro con los rectores de las universidades, con el objetivo de abordar el nuevo curso universitario 2020-2021, sobre el que sí se ha confirmado que estará en la rueda de prensa junto con el presidente de Crue Universidades.

"Ha cobrado más de 23.000 euros y lleva desaparecido cuatro meses"

La ausencia de Manuel Castells durante estos cuatro meses, en plena pandemia del coronavirus y con un futuro incierto de la vuelta a las aulas en las universidades, ha provocado un aluvión de críticas y mofas contra él.

"¿Sigue vivo el Ministro de Universidades?", "La última rueda de prensa del Ministro de Universidades fue el 23 de abril. Bien, pues desde entonces ha cobrado más de 23.000 euros. Para que luego digan que la izquierda no trabaja..", "El Ministro de Universidades va perdiendo facultades por lo visto" o "El Ministro de Universidades experto en faltar a clase.....", han escrito los usuarios en Twitter.

La periodista y presentadora de La Sexta, Cristina Pardo, también ha bromeado con el asunto.

He tenido casi tantas vacaciones como el Ministro de Universidades... 😬 https://t.co/ZK7OAMijqu — Cristina Pardo (@cristina_pardo) August 30, 2020

También se pueden leer otros comentarios como estos sobre la desaparición de Castells todos estos meses: "Soy de izquierdas y me parece de persona crítica admitir que el ministro de universidades no ha hecho ni el huevo desde esa última comparecencia en abril. Mañana comienza septiembre y seguimos perdidos. Vergüenza....", "Pues es la verdad, el ministro de universidades está de vacaciones desde marzo. Eso contando que hiciese algo en enero y febrero que lo dudo", "-Cuidado, por ahí viene el Ministro de Universidades; -Tranqui, que no hace nada".

El Ministro de Universidades va perdiendo facultades por lo visto pic.twitter.com/lDSo3IYpSg — Adrian Espinosa™ (@AdriiEspiinosa) August 31, 2020

El Ministro de Universidades no podrá comparecer hoy. Esto es de risa 😂😂😂#Aruseros404 — Kevin (@2000REKevin) August 31, 2020

El Ministro de Universidades desde el inicio de la pandemia pic.twitter.com/tkrPa7tZml — Androyos (@androyoss) August 31, 2020

¿Sigue vivo el Ministro de Universidades? — Edu Peco (@EduPeco7) August 31, 2020

Si hace falta decir que el Ministro de Universidades Manuel Castells está desempeñando su cargo de forma pésima, se dice y no pasa absolutamente nada. — ChemyEdwards 🇪🇸🌈 (@ChemyEdwards) August 31, 2020

A ver, que no se enteran de nada, estos meses el Ministro de Universidades ha estado en Narnia luchando contra la Bruja Blanca para salvar el país. Al pobre le ha costado más que a los 4 niños Pevensie, ya sabemos que los niños son mejores que los adultos. pic.twitter.com/RGOvaE81wY — Una Persona Más🌹 (@Ajaches22) August 31, 2020

A veces me siento la persona más inútil e inservible del país, pero luego recuerdo que tenemos un Ministro de Universidades y se me pasa. — Mister Javier (@brisbick) August 31, 2020

230 días lleva desaparecido el ministro de universidades230 días de incompetencia educativa — Raúl Florido 💙🇪🇦🇪🇺 (@Raulflorido_) August 31, 2020

Soy de izquierdas y me parece de persona crítica admitir que el ministro de universidades no ha hecho ni el huevo desde esa última comparecencia en abril. Mañana comienza septiembre y seguimos perdidos. Vergüenza..... — Gabi (@gabizerep) August 31, 2020

@AruserosLaSexta Por si no os acordáis como era el Ministro de Universidades pic.twitter.com/4AriVeslxM — 🄹 🄼🄰🅁🅃🄸🄽 (@JMonkeyMind) August 31, 2020

Yo celebrando que por fin habría un Ministerio dedicado únicamente a las Universidades, su correcto funcionamiento y modernización/Yo viendo el (inexistente) papel actual del Ministro de Universidades y como la Universidad va a la deriva durante la Pandemia pic.twitter.com/VlRqJbmdR0 — Sara Domínguez 🏳️‍🌈🇪🇸🔻 (@saradll98) August 31, 2020

¿Qué tienen en común el ministro de universidades e Israel?Que ninguno de los dos existe. pic.twitter.com/BjgwZREeMB — Jesús ☭ (@jesusCA1926) August 31, 2020

La verdad, me habéis sacado una sonrisa. Tras el TT "Ministro de Universidades" hay comentarios como "El Ministro de Universidades va perdiendo facultades"... Twitter es bestial. — Miss Salmonella #SinCienciaNoHayFuturo #OneHealth (@Miss_Salmonella) August 31, 2020

Se busca al Ministro de Universidades. Hace meses que no se tienen noticias de él, pero vivo está porque sigue cobrando. pic.twitter.com/LkfqN6IAOR — David Sánchez-Balsalobre (@DSBalsalobre) August 30, 2020

Inolvidable el saludo entre Messi y el Ministro de Universidades. pic.twitter.com/5Yh0uMdvRu — Roberto Deglané (@RobertDeglane) August 30, 2020

SOS desaparecido. 78 años, entrado en carnes, gafas de pasta, camiseta chillona, maletín. Fue visto por última vez el 23 de abril en Madrid. Sigue vivo porque cobra puntualmente como Ministro de Universidades. Si lo ves y aunque se resista, condúcele a la universidad más cercana. pic.twitter.com/JGzGInuZot — Espíritu indomable🖤 (@Esprituindomab1) August 31, 2020

Manuel Castells, Ministro de Universidades y campeón mundial del escondite pic.twitter.com/6VIrA8BTUW — Víctor (@victormr24) August 30, 2020

El ministro de Universidades, da igual cuando veas esto pic.twitter.com/WVQnFZx0rG — María Lorenzo (@marialm____) August 31, 2020

COMPARTE ESTE MINISTRO DE UNIVERSIDADES DE LA SUERTE PARA QUE POR FIN APAREZCA Y NOS GUÍE 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/58P0FwAjve — Brioche (@BrioEnfurecida) August 29, 2020

El ministro de Universidades, da igual cuando veas esto pic.twitter.com/WVQnFZx0rG — María Lorenzo (@marialm____) August 31, 2020