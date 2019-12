El libro de poesías de Alfred García, objeto de críticas en redes sociales

Alfred García, el exconcursante de Operación Triunfo, se ha convertido este lunes en trending topic en Twitter. ¿El motivo? Su libro de poesía, Otra luz, que estos días está presentando.

Las mofas de los usuarios ante la calidad de las creaciones de Alfred no se han hecho esperar.

Increíble el poemario de Alfred Garcia. Estoy sin palabras. Es pura magia. ✨ pic.twitter.com/OYoaUL3m8A — Dear Maria (@Maaria143) December 16, 2019

"Amor sin beso, pizza sin queso" es una de las 'poesías' que el cantante ha incluido en su libro. Desde la cuenta de Telepizza España han decidido preguntarle si estaba haciendo colaboraciones.

En el libro, Alfred García intercala sus versos, escasos y reiterativos, con fotografías en blanco y negro. En una de las páginas del libro más compartidas en la red social se lee lo siguiente:

-¿Sabes qué?

-¿Qué?

-No lo sé.

El libro que ha sacado alfredo el de ot pic.twitter.com/l8AoMB9Qvi — M A R Í A (@mariauson__) December 15, 2019

Fans en su defensa

Pero no todo han sido críticas al exconcursante. Algunos de sus fans han salido en su defensa. "Pues no me iba a comprar 'Otra luz' aún pero al final me he pasado por el FNAC. Gracias, haters. De momento me ha gustado mucho el poema de Vallcarca y el del Open Arms. Molt bé, Alfred", escriba una usuaria en Twitter.

Alfred García se dio a conocer en el concurso de TVE en 2017. Un mes más tarde, en colaboración con su compañera Amaia Romero, cantó en Eurovisión. Con su actuación solo consiguieron ocupar el puesto número 23 de los 26 países participantes.